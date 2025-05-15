Пять сигналов, что пора бросить все и сбежать в отпуск

Мир полон подсказок — они буквально кричат нам в числе прочего и о том, что не мешало бы задуматься об отпуске (если уж календарь вам не указ). Но в потоке дел и дедлайнов мы часто игнорируем даже самые очевидные сигналы. Если вы чувствуете, что пора взять паузу, но сомневаетесь — проверьте эти неочевидные признаки, о которых рассказала психолог Радмила Бакирова. Возможно, ваше тело и разум уже давно требуют отдыха.

Вас раздражает даже звук чьего-то дыхания

Когда коллега шумно пьет кофе, телефонный звонок кажется орущей сиреной, а домашние вопросы выводят из равновесия — это тревожный звоночек. Чрезмерная раздражительность — первый признак того, что нервная система на пределе.

«Хроническая усталость снижает уровень терпимости к мелочам. Организм находится в состоянии постоянной готовности к бою, и даже безобидные звуки воспринимаются как угроза. Планируйте короткий отпуск хотя бы на несколько дней. Идеально — смените обстановку: отправьтесь к морю или в горы, чтобы дать мозгу перезагрузку», — объясняет эксперт.

Вы забываете простые вещи

Поначалу это кажется забавным: поиск телефона, который уже в руках, или пароль к почте, который «точно вчера помнили». Но когда такие провалы случаются все чаще, это уже не шутка.

Мозг в условиях стресса и переутомления снижает приоритеты для «ненужной» информации. Забывчивость — сигнал о том, что ресурсы памяти исчерпаны. Попробуйте временно снизить нагрузку, пересмотрите рабочий график. Если забывчивость не уходит — организуйте полноценный отпуск с отключением всех гаджетов.

Еда не радует

Когда даже самый любимый чизкейк или фирменные роллы не вызывают восторга — пора насторожиться. Потеря удовольствия от еды говорит о накопившемся напряжении и даже может быть признаком выгорания.

«Стресс влияет на выработку дофамина и серотонина — гормонов удовольствия. В результате вкусовые рецепторы перестают остро реагировать на привычные радости. Начните с малого: устройте вечер кулинарного эксперимента, попробуйте новое блюдо. Если эмоций по-прежнему нет — возьмите паузу, желательно с путешествием и сменой гастрономического окружения», — советует психолог.

Все вокруг раздражают своим энтузиазмом

Заметили, что чужой позитив вызывает не радость, а злость? Коллега делится успехами, а вас просто подбрасывать от бешенства? Это еще один сигнал о накопившейся усталости.

Когда силы на нуле, активность окружающих воспринимается как насмешка. Мозг интерпретирует чужую бодрость как вызов: «Почему я такой выжатый, а они улыбаются? Что за несправедливость». Примите факт усталости и не пытайтесь компенсировать ее раздражением. Иногда лучше признаться себе в том, что батарейка явно на нуле — и организовать отдых.

Никакие планы не радуют: даже предстоящий выходной кажется обузой

Когда даже долгожданный выходной вызывает панические мысли, это уже тревожный сигнал. Усталость заставляет избегать любых активностей, даже тех, которые раньше вдохновляли.

Эмоциональное истощение подавляет желание что-то планировать и менять. Организм сигнализирует о том, что ему нужно банально выжить, какие уж там развлечения. Организуйте отпуск с минимумом обязательств. Пусть это будет поездка без четкого расписания: проснулись — пошли гулять, устали — легли на пляже. Такая свобода действий позволит постепенно восстановить силы.