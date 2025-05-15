Психолог назвала преимущества дейтинг-приложений

Психолог Марина Грицай объяснила, почему дейтинг-приложения пользуются популярностью.

Приложения для знакомств позволяют познакомиться с потенциальным партнёром, не выходя из дома. Удобство является одним из преимуществ таких ресурсов, чем и объясняется их популярность, поделилась она в беседе с ИА «Победа26».

Также, по мнению Грицай, такие приложения позволяют сверхчувствительным людям контролировать ситуацию.

«Это снижает риск отказа и даёт контроль над общением. Сейчас страх отказа — это большая проблема. Люди от этого страдают. Иллюзия контроля помогает с этим справиться», — объяснила психолог.

Ранее сообщалось, что в Москве около 2,5 тыс. пар поженились в майские праздники. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.