К 2036 году каждому россиянину потребуется психолог

Представление россиян о браке как об обязательном элементе семейной жизни постепенно размывается, а расхождение между желаемым и реальным количеством детей в семье — увеличивается. Усиливающийся кадровый голод достигнет пика через двадцать лет, и если к этому времени технологии не заменят труд человека в большинстве сфер, экономика страны может сильно пострадать. К такому выводу пришли во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Почему наши люди все чаще обращаются к психологам, где будут работать пенсионеры и исчезнут ли трудовые мигранты, узнала «Парламентская газета».

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Одиночество — сволочь

Семья по-прежнему главная ценность для россиян, констатировали социологи. Но представление о браке как об обязательном элементе семейной жизни постепенно размывается. Это началось не вчера, но чем дальше, тем больше у людей формируется прагматичное отношение, рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Сам брак становится менее устойчивым: в 2024 году на 10 браков у нас приходилось 8 разводов, Россия здесь в числе мировых антилидеров. Многопоколенческая семья разрушена», — отметил он.

Еще один безрадостный вывод: деградирует ценность отцовства, а женщины, особенно взрослые, все чаще страдают от одиночества. По статистике, 44 процента россиян старше 50 лет не имеют семьи. Возможно, именно поэтому в 2023 году Комитет Госдумы по вопросам семьи по предложению председателя палаты Вячеслава Володина официально переименовали в Комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, соответствующим образом расширив его функции.

Из хорошего: количество детей, которых хотят заводить россияне, за 20 лет выросло. В 2005 году средний показатель — 2,4, а сейчас — 3,2. Правда, ожидаемое, то есть планируемое, количество — только 1,9 в 2005-м и 2,4 — в 2025-м. Но реально в семьях еще меньше детей. «Многие хотели бы иметь больше детей, чем считают реально возможным, — это говорит о сохраняющихся или даже усиливающихся барьерах к реализации репродуктивных планов», — заключили социологи.

Главный враг рождаемости, считают эксперты, — проблема бесплодия, которая так или иначе актуальна для 16 процентов наших сограждан. По опросам, четверть респондентов ждут развития репродуктивных технологий.

Сколько стоит демография

В рамках проекта «Футурологический конгресс 2036» ВЦИОМ объединил усилия специалистов в сфере экономики, социологии, соцполитики, культуры, образования, технологий, бизнеса и городского развития. Все вместе они пришли к выводу, что универсальной палочки-выручалочки для решения демографической проблемы нет. Важна комплексность. Исследователи указали, что России нужна «умная пропаганда деторождения», новые сценарии здоровой и продуктивной жизни для старшего поколения. В фокусе должен быть рост продолжительности и особенно качества жизни.

Особо обратили внимание на проблему «экологии межличностных отношений». Представления о семье трансформируются, как и о модели отношения полов, а система воспитания и образования продолжает ехать по старым рельсам, считает Валерий Федоров.

«Отсюда и вал популярности психологов, в том числе шарлатанствующих, — это отражение общественного запроса», — сказал он.

Если ничего не изменится, то психолог в скором времени может понадобиться буквально каждому россиянину.

В Центральном экономико-математическом институте РАН посчитали, сколько стоит демография. Один из главных показателей — суммарный коэффициент рождаемости, его используют для оценки среднего количества детей, которое женщина родит за свою жизнь в определенной популяции. Сейчас он составляет 1,4, а к 2030 году должен вырасти до 1,6, так написано в указе президента.

0,2 процентных пункта обойдутся экономике в 4,4 триллиона рублей, или 2,2 процента ВВП, рассказал директор института Альберт Бахтизин. Наибольший вклад в увеличение рождений, по мнению экспертов, вносят прямые выплаты семьям от государства, то есть пособия и маткапитал. Несколько меньше эффект от программ льготной ипотеки. Свою роль играют поддержка работающих матерей, пропаганда семейных ценностей, строительство дополнительных детсадов, снижение налогов и другие льготы, расширение репродуктивной медицины.

«Серебряная» экономика — это реальность

Россияне живут меньше, чем граждане других развитых стран: в среднем 73,3 года, по данным за 2024 год. На фоне других стран наше население стареет медленнее, но проблемой для экономики являются большие демографические волны, когда в определенные периоды определенные возрастные группы сильно сокращаются, а другие, наоборот, увеличиваются. Сейчас страна находится на этапе интенсивного старения, а самые серьезные вызовы для экономики прогнозируются через 20 лет, когда на пенсию начнут выходить люди, рожденные в восьмидесятые годы прошлого века.

Рост занятости среди людей старше 50 лет — устойчивый тренд, отметил Валерий Федоров. Сегодня людей старше 65 лет в России больше, чем детей от рождения до 14 лет: 17,7 процента и 17,3 процента соответственно. Усиливающийся тренд может стать стимулом для экономической модернизации: замена людей роботами — серьезный вызов для экономики, считают эксперты.

Сейчас в мире на десять тысяч работников приходится в среднем 162 робота, в России — 19. План Минпромторга к 2030 году — 145 роботов, но и этого, кажется, будет мало.

Россия — единственное государство, находящееся в десятке лидеров и по притоку трудовых мигрантов, и по оттоку собственных граждан с целью работы за рубежом. Вот только уезжают от нас чаще образованные люди, а приезжают работники низкой квалификации. Трудовая миграция станет интеллектуальной, считают специалисты. В этом вопросе Россия смотрит и готовится перенимать опыт арабских стран, которые приглашают к себе только тех работников, которые им нужны, считает Альберт Бахтизин. При этом каждый приглашающий несет персональную ответственность в случае любого инцидента, добавил он.

Контролируемая миграция и трудовая миграция по запросу — то, чего давно добиваются депутаты, сказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Если к первому Россия уже вплотную приблизилась, то второе — вопрос относительно ближайшей перспективы, уверен он.