Психолог рассказала о двух типах выгорания

HR-эксперт, клинический психолог Екатерина Стацевич рассказала о двух типах выгорания.

«Первый — от бессмысленности работы. Второй — истощение, когда человек должен быть многозадачным, всё время переключаться на разные задачи (а это очень модно!), его постоянно выдёргивают из стабильного контекста», — сказала эксперт в беседе с НСН.

По словам психолога, сотрудник не заметит признаки своего выгорания. Он просто будет в этот момент чем-то недоволен, станет более конфликтным, начнёт нарушать сроки и обязательства.

Эксперт рекомендовала регулярно проводить опросы сотрудников.

«Есть 12 стадий выгорания, и руководители должны об этом знать. Есть момент, когда выгорающий сам себе помочь уже не может», — добавила Стацевич.

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