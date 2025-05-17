Супруга Тома Харди раскрыла «старомодный» секрет крепкого брака

Том Харди и Шарлотта Райли счастливы в браке с 2014 года. А познакомились они на съёмках «Грозового перевала» в 2009 году. Со свадьбой не спешили, зато теперь могут похвастаться образцовыми отношениями — у пары двое детей, которых они тщательно оберегают от внимания прессы.

© Super.ru

Профессия супругов предполагает, что они могут подолгу находиться в разных городах вдали от дома, но у них есть весьма милый, хотя и старомодный способ поддерживать эмоциональную связь. Пара не полагается исключительно на чаты и видеозвонки — звёздные родители пишут друг другу рукописные письма.

«Я всегда любила писать письма, и поэтому мы с Томом пишем друг другу почти каждый день, когда находимся врозь, или, по крайней мере, через день», — призналась Шарлотта в интервью You.

Второй секрет крепких отношений актёров — разделение обязанностей по дому.

«Я люблю заниматься сортировкой отходов. У него хорошо получается застилать постель. Это блестяще работает», — рассказала однажды Шарлотта в интервью газете Herald.

Берём лайфхак на вооружение!