Эксперт рассказала, что обязательно нужно делать после секса

Некоторые пары в длительных отношениях перестают вести откровенные разговоры после секса, заявила секс-коуч Аннабель Найт. О важности разговоров после интимной близости она рассказала в беседе Metro.

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По словам Найт, разговоры после секса часто ведутся со случайными партнерами.

«Снятие груза ожиданий с помощью случайного полового контакта может ощущаться освобождающим, ведь это встреча с незнакомцем, с которым можно быть откровенным и не зацикливаться на последствиях своих слов. Вы все еще проявляете сочувствие и внимание к чувствам друг друга, но, в отличие от секса с партнером, не несете полной ответственности за то, что будет происходить дальше», — объяснила коуч.

Однако, подчеркнула она, разговоры после секса очень полезны как форма заботы о партнере — они предоставляют возможность проверить настроение и чувства друг друга.

«Общение, объятия или принятие душа вместе после секса высвобождают окситоцин, также известный как гормон привязанности, который может снизить стресс и усилить чувство доверия», — заключила Найт.

Ранее секс-коуч Лаура Коллинз дала совет партнерше мужчины, засыпающего во время секса из-за пристрастия к алкоголю. В ответ на письмо специалистка посоветовала автору поговорить с партнером о причинах его зависимости.