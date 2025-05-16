Назван фактор, повышающий сексуальное удовлетворение

Эмоциональный интеллект может играть ключевую роль в интимной жизни. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Personality and Individual Differences, люди с более высоким уровнем эмоционального интеллекта чаще испытывают сексуальное удовлетворение и реже сталкиваются с проблемами в отношениях.

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Ученые из Болонского университета опросили 864 взрослых, состоящих в романтических отношениях, и проанализировали их склонность к тревожности, избеганию близости, отношение к телесному контакту и способность к эмоциональной регуляции. Результаты показали: те, кто лучше понимает свои эмоции, более открыты к физической и эмоциональной близости, меньше тревожатся и чаще получают удовольствие от сексуальных отношений. Кроме того, у них выше уровень принятия своего тела и ниже вероятность деструктивного сексуального поведения.

При этом эмоциональный интеллект — это не врожденная черта, а навык, который можно развивать. Для этого полезна работа с эмоциями и внимание к невербальной коммуникации. Эксперты советуют научиться отслеживать сигналы своего тела и эмоций, использовать юмор для снятия напряжения и воспринимать конфликты как возможность для укрепления связи.

В апреле 2025 года ученые перечислили наиболее важные аспекты секса. Оказалось, что больше всего в сексе людям нравится не оргазм, а чувство близости и эмоциональная связь с партнером.