Почему мужчины запрещают женщинам быть в плохом настроении

Актер Виталий Гогунский оказался в центре скандала после выхода нового выпуска подкаста «Краснова знает». В нем артист заявил, что женщина «не имеет права» находиться при мужчине в плохом настроении, а если ей грустно, то пусть идет «в сад». После такого высказывания в Сети развернулись бурные обсуждения. Можно ли женщине быть в плохом настроении при мужчине и что может подтолкнуть его к такому умозаключению, разбиралась «Вечерняя Москва».

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Настроение может быть разным у обоих

Врач — психиатр-психотерапевт Алексей Вилков объяснил, что и у мужчин, и у женщин могут быть разные настроения.

И на приподнятой стороне, и на ровной, и на сниженной. Это зависит от большого количества факторов, — перечислил эксперт.

Поэтому утверждать, что кто-то не может быть в плохом настроении в присутствии партнера другого пола, нельзя. Это, по словам собеседника «ВМ», не имеет «практически никакого человеческого значения».

Причин такого мировоззрения может быть очень много. Возможно, сыграло роль отношение к женскому полу, которое может быть связано с прошлым опытом общения с женщинами, — предположил Вилков.

Кроме того, мысль о том, что женщине нельзя быть при мужчине в плохом настроении, может быть проявлением какой-либо обиды и непонимания психологии противоположного пола, считает эксперт.

Приятно, когда рядом радость

Однако психолог Марина Гладышева считает, что Гогунский не так уж неправ.

В этом есть доля правды. Потому что любой человек хочет находиться рядом с тем, с кем ему приятно. И нам нравится, когда рядом с нами веселый и общительный человек, — объяснила психолог.

По ее словам, когда мужчина приходит с работы, он, как правило, бывает уставшим и хочет расслабиться.

Контакт с женщиной — это как способ расслабиться. Он приходит, а дома у него женщина, которая в плохом настроении, — привела пример Гладышева.

Мужчина останется в этом случае недоволен. Никто не любит, когда люди находятся в плохом настроении, поэтому мнение Гогунского имеет право на существование, заключила психолог.

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