Психолог объяснил нежелание россиян вступать в брак

По данным социологического опроса, треть россиян, состоящих в романтических отношениях, не спешат связывать себя узами брака и не планируют в ближайший год заводить детей. Сибиряки не исключение. «ФедералПресс» поговорил с психологом и лектором общества «Знание» Андреем Зберовским и выяснил, что пугает молодежь и почему современное поколение иначе расставляет приоритеты:

«Молодежь становится все более прагматичной и не находит ответа на вопрос, зачем нужны дети. Раньше дети продолжали дело отцов, работали на родителей и обеспечивали им сытую старость. Сейчас дети уезжают от родителей в другие регионы и страны, выбирают себе совсем другие профессии, чем у родителей. Будучи зависимыми от родителей в вопросе наследства (земли, домов), дети слушались родителей, а сейчас не слушаются, так как не зависят от них в выборе жизненного пути. При этом набор трудностей с детьми стал только больше: требуется обеспечивать детям более высокий уровень жизни и детства. С детьми дорого и сложно путешествовать, рушится общение и интим в паре, снижается качество жизни. Именно поэтому многие современные юноши и девушки не спешат заводить детей, стремясь успеть взять от жизни по максимуму. Плюс современная медицина создает ощущение, что родить ребенка можно и в 45–50 лет, а потому можно и не спешить. Поэтому уровень мотивации к рождению детей становится все меньше. И если общество и государство не найдут эффективных механизмов поощрения деторождения, демографический кризис будет ухудшаться».