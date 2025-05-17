Психолог предостерег от использования голосовых сообщений

При знакомстве в сети не стоит использовать голосовые сообщения, так как они могут оттолкнуть собеседника. Такой совет дал NEWS.ru психолог Роман Цветков.

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Он отметил, что не стоит забывать о вежливости и тактичности при общении с малознакомыми людьми.

«Не забывайте, что собеседнику может быть неудобно прослушивать голосовое сообщение. На первом этапе знакомства подобный стиль общения выглядит слишком агрессивным и настойчивым, поэтому может оттолкнуть собеседника», — объяснил Цветок.

При желании отправить голосовое сообщение психолог посоветовал предварительно получить одобрение от собеседника.

Ранее опытный пользователь дейтинг-сервисов, блогер из Москвы Ксения посоветовала россиянам приходить на сайты знакомств с определенными запросами, точно зная, кого именно хочет найти человек.