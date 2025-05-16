Психолог рассказал, кому не нужно идти во фриланс

Фриланс, в основном, выбирают люди творческих профессий. И они же часто страдают от профессионального выгорания. Об этом в прямом эфире «Каскада» рассказала психолог Лариса Балыкина.

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Но, тем не менее, на удаленной работе важна самоорганизация и дисциплина. Эти качества, как утверждает психолог, можно и нужно развить самостоятельно. В этом помогут сила воли и специально оборудованное рабочее место. Важен так же и рабочий график, несмотря на то, что ты работаешь вне офиса.