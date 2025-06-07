Вина или обстоятельства: как мы обманываем себя

Почему мы склонны объяснять поступки других людей их личностными особенностями, а собственные действия — внешними обстоятельствами? Например, если я совершаю какую‐то ошибку — мне просто не повезло. А вот если кто‐то другой совершает ошибку, то такой человек просто неграмотный, бесталанный, невнимательный. О том, как мы обманываем себя "Рамблер" поговорил с экспертом по аргументации и бизнес-тренером Никитой Непряхиным.

© fizkes/iStock.com

Мысли, которые нас преследуют

Давайте признаемся, что когда мы слышим невероятные истории, как кто-то стал миллиардером, первые мысли, которые приходят в голову, чаще всего примерно такие: «Наверняка родители помогли или кто-то денег дал», «Ну точно коррупция или преступные схемы». Конечно, так проще думать. Но может ли быть ситуация, когда человек действительно талантливый и сам всего добился, имея гениальную бизнес-идею? Да, конечно. Никита Непряхин Эксперт по публичным выступлениям и аргументации, основатель Школы критического мышления и тренинговой компании Business Speech

Можно ли распознать ложь по мимике

Как часто мы попадаем в подобные ситуации

Человек нагрубил в очереди — значит, он невоспитанный хам и скандалист. А вот если хамлю я, то потому что меня вывели из себя. Удивительно, как легко мы игнорируем влияние ситуации, когда речь идёт о других, и в то же время тщательно оправдываем себя: ведь наши поступки — это адекватная реакция на внешние обстоятельства. Почему мы не допускаем, что и другого человека могли вывести из себя, а в обычной жизни он, возможно, совершенно спокоен и сдержан? Никита Непряхин Эксперт по публичным выступлениям и аргументации, основатель Школы критического мышления и тренинговой компании Business Speech

Человека обманули, потому что он простофиля и дурак. А вот меня обманули, потому что это были хитрые манипуляторы, которые мастерски ввели меня в заблуждение. Виной всему когнитивное искажение мозга “фундаментальная ошибка атрибуции”. Да, название сложное, зато мы встречаемся с этим каждый день.

Что делать для того, чтобы минимизировать ее влияние

Прежде всего необходимо развивать эмпатию и почаще ставить себя на место других людей. Старайтесь не критиковать поведение окружающих сразу, а попытайтесь рассмотреть ситуацию с другой стороны. В следующий раз, когда будете злиться на человека, который подрезал вас на дороге, предположите, что он действительно спешит по неотложным делам. Вдруг он опаздывает на рейс или его жена рожает. Может быть такое? Да, конечно. Вы можете возмутиться: «Но я никогда не узнаю реальную причину». Да, согласен. Зато это позволит не раздражаться и не тратить нервы попусту. Никита Непряхин Эксперт по публичным выступлениям и аргументации, основатель Школы критического мышления и тренинговой компании Business Speech

То же самое можно делать и в ситуациях, когда вы замечаете это когнитивное искажение у других. Предложите им подумать о внешних причинах, которые могли привести к осуждаемому действию другого человека.