Как женить на себе женатого мужчину

В романе с женатым сначала кажется, что все просто: любовь, химия, душевная близость, многообещающие планы. А потом наступают месяцы — а иногда и годы — подвешенного состояния. Когда человек вроде бы рядом, но по факту его нет. Клинический психолог, коуч ICF, EMDR и NLP специалист Константин Сибитев в беседе с «‎Рамблером» рассказал, почему женщины выбирают женатых и стоит ли уводить их из семьи.

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Безопасность в небезопасности

Если вы хотите «женить» на себе женатого мужчину, важно задать себе не стратегический, а терапевтический вопрос: почему меня привлекает тот, кто эмоционально и юридически недоступен? Очень часто за этим стоит глубокий страх настоящей близости. Пока мужчина занят, вы вроде как «в отношениях», но реального сближения нет, значит — и тогда боли от отказа или отвержения не будет.

Очень часто причина не в мужчине. И не в его обаянии. А в том, что женщина изначально выбирает сценарий, в котором ей не придется быть настоящей. Где не нужно обнажать уязвимость. Где можно жить в иллюзии, что рядом «особенная» любовь, но при этом ничего не происходит по-настоящему Константин Сибитев Клинический психолог

Это звучит парадоксально, но эмоционально недоступный партнер может быть психологически безопасным. Именно потому, что с ним не нужно делать реальных шагов: съезжаться, строить быт, сталкиваться с разногласиями, проходить через конфликты. Есть только мечта, идеализированный образ, «особая связь», интимные разговоры, короткие встречи. Это дает ощущение близости — но эта близость иллюзорная. А потому и не требует внутренней зрелости.

Обратная сторона отношений с женатым

Женщина, которая влюбляется в женатого мужчину и начинает бороться за то, чтобы он «выбрал» ее, на самом деле оказывается в треугольнике. Есть она. Есть он. И есть его жена. Каждый в этой системе выполняет определенную функцию. И, если посмотреть глубже, главная проблема — не жена, и даже не он. Главная проблема — что именно вы соглашаетесь в этой системе занимать место, которое изначально второстепенно.

Стоит ли прощать измену в браке

Даже если в мечтах все выглядит так: он уходит, вы начинаете совместную жизнь, строите дом, рожаете детей — на практике чаще всего все заканчивается иначе. Мужчина не уходит. Или уходит, но через несколько лет. Или уходит, но становится раздражительным, отстраненным, скучным. А у женщины копятся злость, обида и горе, ведь она боролась за эту любовь, сделала все возможное, но это так и не принесло счастья.

Такие истории чаще всего заканчиваются разочарованием, годами ожиданий и ощущением, что вас обманули. Но правда в том, что вы сами согласились на роль запасного аэродрома. Женить на себе человека, который нарушает обязательства перед другим — значит, встроиться в систему, где любовь = предательство Константин Сибитев Клинический психолог

И это не только вопрос морали. Это вопрос безопасности. Потому что если отношения начинаются с измены, лжи, двойной жизни — велика вероятность, что так они и продолжатся. С теми же теневыми паттернами, только уже в другом составе. И однажды вы окажетесь на месте той самой «‎жены».

Очень важно проработать с психологом вопрос, почему вы выбрали такую динамику. Возможно, вы бессознательно избегаете отношений, в которых от вас действительно что-то зависит.

За этим может стоять сложная семейная история. Например, в детстве один из родителей был холоден и недоступен. Или любовь ассоциировалась с тревогой — надо было заслужить внимание. Тогда взрослая женщина будет стремиться к тем, кто не дает себя целиком. Кто держит на расстоянии. Потому что это знакомо. Потому что это привычный стиль привязанности.

Но он никогда не приведет к счастью. Лучше спросите себя: «‎А что я вообще жду от любви?» — и начните строить отношения, где вас выбирают честно и полностью.

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