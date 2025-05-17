Эксперты объяснили, сколько секса нужно человеку для счастья

Как часто человеку нужно заниматься сексом «для счастья»? Ответ однозначным быть не может. Все очень индивидуально для каждой пары. Но вот ученые из Германии вывели путем социсследования «среднюю частоту счастливого секса»: один раз в неделю для пар, которые вместе уже 10 лет. Корреспондент «МК» выяснил у российских экспертов, есть ли вообще какая-то норма в этой сфере и от чего зависит интенсивность сексуальной жизни человека?

Итак, ученые из Германии опросили 2100 пар, проживших вместе около 10 лет, и в ходе исследования выяснилось, что 86% самых счастливых пар занимались сексом раз в неделю. Они почти не ссорились, были максимально откровенны и чувствовали себя в отношениях комфортно.

И второй итог: 3,6% респондентов отметили, что занимаются сексом реже — 2–3 раз в месяц, и в этих союзах отношения были менее гармоничными и чаще возникали конфликты.

Даже не особо сведущему в вопросах сексологии взрослому человеку более-менее ясно, что потребности в сексуальной близости у партнеров должны совпадать. Если кому-то, не важно, мужчине или женщине, требуется больше секса, чем партнеру, начинаются проблемы, которые могут привести и к разрыву: отсюда все эти «милый, не могу, голова болит», «дорогая, я так на работе устал, давай не сегодня» и тому подобное. И «милый» (милая) начинают добирать недостающего на стороне, либо, если не устраивает не только интимная жизнь, но и другие качества партнера, случается и вовсе расставание.

И еще нужно делать скидку на то, сколько времени пара вместе. Чем дольше, тем реже они могут желать заниматься сексом (обоюдно), но при этом их чувства могут оставаться такими же крепкими, как и в начале отношений, а скорее всего, они будут даже с каждым годом еще сильней.

Но дадим слово профессионалам. Мы попросили прокомментировать исследование ученых из Германии наших экспертов. Как отметила методист лаборатории психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Минздрава России Елизавета Куликова, «несмотря на национальные различия и особенности менталитета, мы все имеем схожие потребности, поэтому данная статистика соотносима и с русскими парами».

Отрицать значимость интимной жизни в паре не имеет никакого смысла — она значима, а с учетом близкого расположения центра эмоций к центру потребностей равно значимы эмоции в интимной жизни, да и в жизни в целом, — объяснила специалист.

В любовных отношениях, особенно в самом начале, мы полны эмоционального заряда и возбуждения, что придает интимной жизни яркие краски и сильное желание половой связи со своим партнером. Если эмоциональность и гармоничность теряется, регулярная интимная жизнь может быть потеряна в том числе. Далее есть несколько сценариев, например, разойтись, терпеть или направиться на поиски чего-то другого, нового и эмоционально заряженного.

Поддержание эмоциональных отношений и совместных интересов, по словам Елизаветы Куликовой, выстраивается через понимание, проговаривание всего, а не только проблем и умении слушать друг друга. Это касается, в том числе, сексуальных ожиданий и предпочтений, обсуждение которых не должно вызывать смущения или стеснения у эмоционально близких людей.

Часто любое несоответствие нашим ожиданиям, будь то качество или количество половых актов или элементарные бытовые, финансовые трудности, воспринимаются «в штыки» и с упреками, — продолжает эксперт. — Но деструктивное никогда не приводит к желаемому. Поэтому рекомендация при споре, когда один партнер «хочет», а другой «не хочет», будет такая: разобраться, нет ли в данной ситуации медицинских или психологических причин?

Интимность обозначает близость физическую, которая дополняет эмоциональную. Если провести аналогию, то лучший интим — всегда с эмоциональным оттенком и в доверии.

Врач также подчеркнула, что причиной ссор являются недоговоренности, а эффект или результат может быть отражен в редкой интимной жизни или же является маркером других проблем, о которых просто не сообщает ваш партнер (стресс на работе, недовольство от какого-то действия или слова партнера, обиды и так далее). Далее эта проблема разрастается и найти уже истинную причину для ссор тяжело.

Проявления внимания, забота и время вместе в большей степени создают эмоциональную близость, от которой уже и возникает физическое желание или желание наполняется большими ощущениями при физической близости, —подчеркнула она.

Психотерапевт и сексолог Алексей Лысенко коснулся как физиологического аспекта интимной жизни в союзе мужчины и женщины, так и духовного. И физиологический аспект как раз связан с половой конституцией каждого из партнеров, проще говоря, с их сексуальными аппетитами (потребностями), которые, в свою очередь, напрямую влияют на то, как часто им требуется секс «для счастья» (Напомним, что половая конституция — это врожденное; генетика определяет уровень сексуальных потребностей и возможностей человека. — Авт).

И желательно, чтобы эти конституции совпадали в паре.

Понятно, что мы не можем спросить прямо у того, кто нам понравился: «А что у тебя с половыми потребностями?» Выбираем сердцем, глазами, ушами, душой… И все-таки от физиологии никуда не денешься, и, если конституции не совпадают, в паре начинаются недопонимания и разочарования. Не спасают даже общность интересов и жизненных ценностей. Конечно же, если люди любят друг друга, то они будут пытаться приспособиться к несоответствию в «аппетитах»...

И все же в случае резкого несовпадения половых конституций добиться сексуальной гармонии крайне сложно, — отметил Алексей Лысенко. — Если половая конституция у мужчины слабая, а у женщины сильная, она будет часто ощущать себя неудовлетворенной, нежеланной, сомневаться в своей женской привлекательности (хотя это не так).

Если же, наоборот, у женщины слабый вариант половой конституции, а у мужчины - сильный, то его ежедневные «приставания» скоро перестанут ее радовать, а будут, напротив, раздражать, что, в свою очередь, неизбежно приведет к конфликтам.

Если говорить о мужской половой конституция, то важным маркером является число половых актов, которые мужчина способен совершить в течение суток. Если мы возьмем, к примеру, первую ночь с любимой женщиной, то при самом скромном варианте половой конституции у мужчины получится совершить один-два акта. А при сильной половой конституции, со страстно желанной женщиной мужчина в течение суток может совершить до семи (!) актов.

Половая конституция мужчины также определяет, как часто он испытывает потребность в сексе при регулярной совместной жизни. При скромной конституции, как только прошел месяц-другой регулярной интимной близости, такой мужчина, скажем, в возрасте 25-30 лет скоро вернется к уровню три-четыре раза в месяц. Чаще ему не нужно.

При сильном варианте конституции практически ежедневная потребность в сексе у него будет сохраняться до 45-50 лет. Причем это может быть и не один раз в день.

У женщин при скромной конституции сексуальное желание будет пробуждаться примерно три-пять раз в месяц. А при стрессах, ссорах с партнером, болезнях, неприятностях на работе — уменьшаться до одного раза в месяц.

При среднем варианте половой конституции потребность два-три раза в неделю может сохраняться многие годы. При сильном типе половой конституции женщина будет готова к сексу ежедневно и порою не один раз в день многие годы.

Сексолог подчеркнул, что при резком несовпадении сексуальных аппетитов люди нередко начинают обвинять друг друга в ненормальности, фригидности или же, наоборот, в развращенности.

В идеале хорошо бы выбирать себе партнера (партнершу) с относительно схожим уровнем сексуальных потребностей, — продолжил Алексей Лысенко. — Если мужчине секс нужен ежедневно, а женщине - два раза в месяц, или наоборот, то в таком союзе будет плохо и ей, и ему. Речь, естественно, не о медовом периоде, когда гормоны бушуют, а про этап, когда отношения принимают стабильный, спокойный характер. Очень много нюансов! Ну, а все-таки, можно ли сказать, какая частота самая, скажем так, распространенная в парах, и как она зависит от возраста? Мы берем именно наше общество, так как ведь есть и какие-то национальные особенности сексуальных отношений у разных народов. Если говорить о «средней температуре по больнице», то, так как большая часть людей имеет среднюю половую конституцию, в среднем устойчивые пары занимаются сексом один-два раза в неделю примерно лет до пятидесяти. Но дети, работа, болезни и прочие житейские трудности приводят к тому, что реально на круг выходит один раз в неделю. В отпуске — два-три раза в неделю. Примерно до шестидесяти лет люди в среднем занимаются сексом 2-3 раза в месяц. А позже еще реже.

При слабой половой конституции люди могут вообще «уйти из секса» лет на 10-20 раньше.

Сексуальная гармония и удовлетворенность — важные составляющие семейного счастья. Но последнее определяется не только ими. Не менее важны любовь, душевная близость, доверие, взаимопонимание, уважение, готовность к искреннему обсуждению любых сложностей. Плохие отношения постепенно убивают желание заниматься сексом. Плохой секс пагубно сказывается на отношениях.

А построить надежные, гармоничные отношения в паре с резким несовпадением половых конституций крайне сложно, еще раз подчеркнул сексолог.