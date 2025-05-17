Популярный смайлик назвали символом пассивной агрессии

Один невинный смайлик может исказить вашу переписку с человеком, особенно если вы из разных поколений. Оказывается, миллениалы и зумеры по-разному воспринимают его. Первые вкладывают в этот эмодзи добродушный посыл, вторые считывают его как пассивную агрессию. Рассказываем, с каким смайлом нужно быть осторожнее в переписке.

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Какой смайлик считается пассивно-агрессивным

Речь идёт о самом простом смайле, который изображает лицо с улыбкой.

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Миллениалы и те, кто ещё старше, используют его как способ выразить счастье.

Но зумеры видят в нём совсем другой посыл — сарказм или иронию, написало издание Daily Mail.

20-летние рассказывают, что, когда видят такой смайл от старшего коллеги в рабочем чате, считают это признаком прохладного отношения.

По их мнению, это вовсе не добродушная улыбка, а пренебрежительная ухмылка.

Почему люди по-разному считывают эмодзи

Эксперт издания отметила, что старшее поколение склонно воспринимать эмодзи в буквальном смысле.

Если смайлик улыбающийся — значит, это что-то позитивное, снежинка означает снег, а баклажан — всего лишь вид овоща.

Однако молодые люди, которые выросли с гаджетами в руках, часто наделяют эмодзи вовсе не теми значениями, которые соответствуют картинке.

Такую разницу стоит учитывать в переписках, особенно с людьми другого возраста, говорят эксперты.

Что говорит о человеке его любовь к эмодзи

Оказывается, по тому, как человек пользуется эмодзи, можно кое-что сказать о его личности.

Во всяком случае так считают, учёные, которые проводили соответствующее исследование среди трёх сотен человек.

Они выяснили, что эмодзи часто ставят люди с высоким эмоциональным интеллектом.

Причём это необязательно смайлы, которые изображают эмоции. Это может быть животное, еда и т. п.

По любви к эмодзи можно оценить даже тип привязанности человека, считают исследователи. К какому выводу они пришли — читайте здесь.