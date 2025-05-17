Психолог рассказала о признаках «нездорового оптимизма»

Склонные к нему люди стремятся убедить себя, что «всё будет хорошо».

В этот момент они занимаются аутотренингом, объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Юлия Цай.

«Мы можем себя накручивать как в одну, так и в другую сторону. То есть мы можем как в негативную сторону, так и в позитивную. Иногда встречается нам нездоровый оптимизм, когда наоборот люди стараются думать: «Да ладно, да что вы. Всё будет хорошо, жизнь наладится, небо будет голубым, трава зелёной, а деревья высокими!» Но это некий аутотренинг, который просто помогает найти точку опоры, чтобы перестать так сильно колебаться».

Негативные эмоции опасно сдерживать, добавила психолог.

«Когда внутри всё кипит, но мы это старательно сдерживаем, — это самое вредное состояние, которое разрушает организм, потому что вызывает выработку кортизола, а кортизол делает хрупкими сосуды. А дальше это всё нас приводит к каким-то инсультам, например. Важно, чтобы мы могли выпускать эмоции. У каждого есть свои привычные паттерны реагирования в определённых ситуациях».

Ранее психолог объяснила популярность печенья с предсказаниями. В кондитерское изделие обычно вкладывают послания, содержащие «расплывчатые» сведения.