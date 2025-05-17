Эксперт по этикету объяснила, в каком случае можно отменить встречу

Эксперт по этикету напомнила о праве отменить встречу, если собеседник опоздал на 15 минут.

Такое поведение — признак дурного тона.

Беседу также можно перенести. Во время переговоров разрешено пить воду.

Рекомендации в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала консультант по деловому протоколу Татьяна Николаева.

«Опаздывать — это полный моветон. Больше, чем на 15 минут задержались, противоположная сторона уже может перенести переговоры или вообще их отменить. Потому что всегда расписывается тайминг, прежде чем мы садимся в переговоры. Всегда это предполагает какое-то время, но в зависимости от сложности вопроса стороны договариваются о том, сколько они будут длиться. Конечно, бывают задержки. В деловой среде, как правило, это планируется, расписываем день, это может быть даже с обедом. Могут быть многораундовые переговоры, в следующий день переходим и так далее. Но планируется время обеда обязательно, никто во время самих переговоров не обедает, там подаётся только вода и не более того. Начало переговоров планируется на удобное время, чтобы сотрудники, члены делегации не опаздывали, желательно после часа пик всё это планировать».

Ранее эксперт по этикету сочла «несерьёзным» проведение переговоров в ресторане.