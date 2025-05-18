В каком возрасте люди чувствуют себя особенно несчастными

Оказывается, есть точный возраст, который можно считать «пиком» несчастья. Согласно исследованию британского экономиста Дэвида Г. Бланчфлауэра, таким критическим возрастом является 49 лет. Такие выводы опубликованы в Journal of Economic Behavior & Organization.

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Учёный обнаружил закономерность, связанную с восприятием благополучия человеком. Именно в 49 лет многие люди чувствуют себя несчастными. Для многих это может быть связано с так называемым кризисом среднего возраста, который часто является фазой сомнений и переориентации.

Интересно, что после критического рубежа удовлетворённость жизнью начинает улучшаться, человек начинает мыслить более позитивно. По словам Дэвида Г. Бланчфлауэра, люди на этом этапе жизни понимают, что часто преследуют нереалистичные цели, и всё больше сосредотачиваются на том, что действительно важно.

В рамках исследования экономист проанализировал данные около 14 млн человек из 40 европейских стран, США и 168 других стран мира.