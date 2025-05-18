Озвучены причины нежелания современных женщин выходить замуж

Грустно, но факт: в нашей стране еще со времен СССР высока доля одиноких женщин. Причина не только в том, что «на десять девчонок по статистике девять ребят». И не только в отсутствии достойных претендентов на руку и сердце. Все чаще случается, что сама женщина отказывается связывать себя узами брака — и эта тенденция удручает мужчин, мечтающих о семье. Откуда берутся холостячки, действительно ли они счастливы в одиночестве и почему их становится все больше? Попробуем разобраться.

© Геннадий Черкасов

Любовь к себе и правило трех дней

— Сколько себя помню, я всегда сама по себе, — делится 44-летняя Маргарита. – В 16 лет родители отправили меня поступать в университет в другой город. Там жила наша старенькая бабушка, и возникла необходимость за ней ухаживать. В итоге я училась, а по вечерам бегала ее кормить, купать и так далее. Еще и на свидания успевала ходить! В общем, я рано повзрослела.

Личная жизнь у Маргариты сразу не сложилась. Сначала по глупости (родители далеко, подсказать некому) связалась с женатым соседом. Прежде чем поняла всю бесперспективность этой истории, прошло четыре года. Затем – шестилетний неудачный брак. Муж изменял, обесценивал, третировал и при этом называл бесчувственной и холодной… А потом и вовсе ушел. После развода – роман за романом, и все – неудачные.

— Меня постоянно бросали, – вздыхает Маргарита. – Последнее расставание было настолько болезненным, что меня, молодую женщину, увезли в больницу в предынфарктном состоянии. Теперь живу одна в свое удовольствие. Прислушиваюсь к своим желаниям, научилась любить себя. Увеличила грудь, переделала нос, меняю мужчин как перчатки. После каждого неудачного романа соблюдаю правило трех дней.

— Это как?

— Три дня горюю, на четвертый – забываю. Так безопаснее для психики. Кстати, даже во время секса я стараюсь слишком эмоционально не включаться. Делаю все автоматически.

Сейчас Маргарита увлечена очередным мужчиной. Но без фанатизма, как поясняет она. В отличие от своих предшественников, новый друг, Вадик, уважает ее и ценит. И бросать не собирается. Но есть другая проблема: он хочет жениться, а она – нет.

— Узы Гименея недаром назвали «узами». Это кабала. Зачем она мне нужна? – пожимает плечами Марго. – Опыт показал, что одной комфортнее и спокойнее, нет причин для стресса, все стабильно и размеренно. Где-то я прочитала, что для состоявшейся самодостаточной женщины мужчины – лишь украшение, которое можно в любой момент надеть или снять. И мне очень нравится это сравнение! Я вообще удивляюсь, как Вадик меня терпит. Он говорит, что обязательно растопит лед в моем сердце, а я ему – нет, дорогой, секс сексом, а жить отдельно, и никакого штампа в паспорте.

— А родители не переживают, что ты без мужа? Внуков не просят?

— Им все равно, они живут своей жизнью, мы общаемся только в режиме поздравлений с праздниками.

Как переписать сценарий

— Как психолог я вижу, что Маргарита несчастна и не испытывает удовольствия от жизни в одиночестве, хотя она это утверждает, – говорит специалист по отношениям Евгений Левин. – В ее ситуации есть две «боли». Первая – это подсознательная установка, что рядом с мужчиной она обязательно будет несчастна. Вторая – это отсутствие поддержки близкого человека (и даже неважно, какого возраста и пола). Обе эти боли идут из ее детства. Родители с самого начала не были эмоционально близки с Маргаритой, она явно чувствовала их отстраненность. Кстати, эту ориентированность на себя, принцип «всё для себя» именно они передали дочке. Вы обратили внимание, что бывший муж обвинял ее в холодности? Она не умеет впустить в свое сердце другого человека, и для абьюзера это был дополнительный «козырь»: мол, ты сама виновата, что я тебя не уважаю...

Женщине, которая пережила много любовных неудач, психолог рекомендует в первую очередь изменить собственную установку «счастья нет, меня все время бросают» на другую: «мой человек меня обязательно найдет». И для этого нужно прежде всего научиться не только брать, но и отдавать. Дарить окружающим тепло, участие, больше помогать тому, кому нужна поддержка. И прежде всего – своему партнеру, который, судя по всему, настроен на очень серьезные отношения.

— Иными словами, в своей голове нужно переписать концовку сценария с плохой на счастливую, – поясняет Левин. – Ведь как мы себя программируем – то и получаем. Возможно, для этого Маргарите потребуется психотерапия.

Закрыла гештальт, но его не забыла

В начале нулевых, на которые выпала юность Аллы, быть ученым, а тем более – химиком, не считалось престижным. Однако она никогда не гонялась за модой и всегда шла своим путем. Родилась на Дальнем Востоке, а после школы поступила в московский вуз.

— Взяли меня туда с распростертыми объятиями, – вспоминает женщина. – Я была круглая отличница, медалистка, победитель конкурсов… И ради учебы в престижном вузе бросила свою первую любовь.

С Андреем Алла познакомилась в девятом профильном классе, куда оба пришли из других школ. Это была любовь с первого взгляда. Молодые люди встречались каждый день, ходили за ручку, мечтали, как поженятся и будут родителями двоих замечательных детей – мальчика и девочки.

— Самое интересное, что наши свидания и такая сильная влюбленность даже не мешали учебе: и я, и он прекрасно справлялись со школьной программой и даже посещали дополнительные курсы, – вспоминает Алла. – Но приглашение в Москву поставило на наших отношениях крест. Я выбрала учебу и карьеру и уехала. Андрей – обиделся, но сказал, что будет меня ждать. Конечно, мы друг другу писали, но с каждым месяцем наши послания становились все короче и формальнее. На второй год переписки я узнала, что у Андрея невеста и что она ждет от него ребенка.

С тех пор Алла увлечена только карьерой. Красный диплом и аспирантура, конференции и симпозиумы, научные статьи... Сейчас она работает в серьезном институте, успешна, обеспечена, и в ее картине мира нет места для мужа.

— У меня было несколько романов, впрочем, я даже не назвала бы это романами. Скорее легкие отношения для поддержания физического здоровья, – говорит Алла. – И я, и мужчины, которые со мной были, понимали, что ничего серьезного из нашего общения не вырастет. Провели вместе время – и разбежались.

Год назад женщина взяла из детдома девочку. И теперь вопрос о замужестве для нее тем более не актуален.

— В последнее время я немного переживала по поводу нереализованного материнского инстинкта. Все-таки очень хотелось подарить кому-то любовь и заботу, чтобы кто-то называл меня мамой. Теперь же этот гештальт закрыт, – серьезно говорит Алла. – Муж мне абсолютно не нужен. Я сама могу обеспечить дочь. Тем более что такого, как Андрей, я никогда не встречу. Это был на сто процентов мой человек – теперь я это понимаю. Такой подарок судьбы дается один раз в жизни. Я его не оценила – значит, буду жить теплыми воспоминаниями. Обиду на него я давно не держу, ведь он, по сути, не виноват, что я выбрала не его, а карьеру химика. А виновата – я сама.

Счастье ходит рядом?

— Я не буду говорить, что для девочки очень важна роль отца, важно расти в полной семье, чтобы видеть пример заботливого, любящего, надежного мужчины – защитника, советчика и опоры – это все и так знают, — говорит Евгений Левин. – Но даже если не брать в расчет тему отцовства, ситуация, в которой находится Алла, выглядит так: у нее есть потребность в партнере, есть нереализованное желание любить и быть любимой. И при этом – огромное чувство вины. И все это она загнала далеко вглубь своего подсознания. Это видно по вскользь брошенным фразам «такого, как Андрей, не встречу» и «сама виновата». Алла добровольно вдавила себя в эти рамки, как в тиски. А ведь еще не поздно разжать их, отцепиться от прошлого, от первой любви (которая не факт, что при другом раскладе обязательно была бы счастливой) и открыться новым отношениям.

Психолог поясняет, что такое «зацикливание» на прошлом «идеальном» партнере часто закрывает женщинам множество возможностей. Левин рекомендует вместо «такого больше не встречу» рассмотреть вариант «встречу еще лучше».

— Ну а обвинять себя в том, что Андрей женился на другой, просто смешно и в то же время грустно, - поясняет психолог. – Для настоящей любви расстояния и время не помеха. Не дождался – значит, не очень-то и хотел. В любом случае, Алла поступила так, как посчитала нужным – на тот выбор ехать в Москву был для нее наилучшим, и не нужно считать это ошибкой и корить себя до конца дней. Лучше посмотреть по сторонам. Рядом наверняка ходит именно тот, с кем она будет счастлива.

Женихов много, но страшно…

Возможно, кто-то назовет 29-летнюю Катю синим чулком, но ей на это плевать. Она – руководитель отдела в крупной корпорации, с ней советуются, ее уважают.

— Я не чувствую себя одинокой, потому что мне некогда об этом думать. Я все время на работе, а дома просто валюсь с ног и сразу засыпаю, - говорит она. – Мне даже от любимой кошки пришлось отказаться, отправила ее к маме, потому что ей было скучно одной. Цветы вот и то забываю поливать, поэтому на подоконнике одни кактусы.

— И что, вы абсолютно равнодушны к мужчинам? Или все-таки такой образ жизни вас не радует?

— Да, равнодушна. Но, что самое интересное, они ко мне – нет. От партнеров по работе я регулярно получаю приглашения и в кино сходить, и в театр, и в ресторан. Пару лет назад непосредственный начальник прямым текстом говорил, что хочет на мне жениться. Мол, ему нравится, что я такая серьезная, неприступная, «естественная», не то что коллеги с надутыми губами и наращенными ресницами. Я ему, конечно, отказала. Дело в том, что ко всем мужчинам я отношусь очень критически. Хотя на самом деле это смешанное чувство – и придирчивость, и робость. Ведь, если честно, я никогда ни с кем не была в интимных отношениях.

У Кати есть предположение, почему она не может пойти на сближение с противоположным полом. Мама воспитывала ее одна, а в раннем детстве когда с ними еще жил отец, девочка пребывала в постоянном страхе. Она не понимала, что такое «пьяный», но хорошо помнит неприятный запах, который исходил от папы, и его странное поведение, вызывавшее у нее ужас.

— Однажды этот, с позволения сказать, отец решил почитать мне книжку. Я так обрадовалась. Он посадил меня, прочел пару слов и вдруг отключился. Книжка выпала у него из рук. Я очень испугалась, – вспоминает Катя. – А еще я никогда не забуду, как один раз зашла на кухню и увидела, как папа обнимает маму, пытается поцеловать, а она упирается и кричит. Причем он делал это так противно – вот прямо мерзкое какое-то было ощущение, которое я помню до сих пор. Я зарыдала, подбежала, стала его от мамы отпихивать, а он на меня замахнулся, словно хотел ударить. Наверное, именно с тех пор я и воспринимаю любую нежность, исходящую от мужчин, как что-то опасное и угрожающее. По идее это нужно проработать с психологом, но у меня просто нет времени на все эти консультации и копания в себе.

Катя признается, что добровольное одиночество ее одновременно и успокаивает, и пугает. Она боится того момента, когда не станет ее родителей и она останется совсем одна. А как же пресловутый стакан воды в старости?

— Как-то я поделилась своим страхом с близкой подругой. Она на тот момент разводилась с мужем и решила меня поддержать. Говорит: ничего, если замуж так и не выйдешь, на пенсии уедем с тобой вдвоем в Испанию, купим домик на море – будем две веселые старушки-подружки. Вино, прогулки по набережной, танцы... Меня эта перспектива так вдохновила – я даже представила себе и море, и наш с ней дом… На душе стало спокойно и легко. Но недавно она мне позвонила и сказала, что у нее скоро свадьба. А ведь после развода и года не прошло! Ну а я продолжаю быть замужем за своей работой и сторониться мужчин.

Как подружиться с сексом

— Причиной холодности женщин и даже страха перед интимными отношениями очень часто становятся детские психотравмы, – объясняет сексолог Ольга Соколова. – Такие вещи убираются непросто, но, как говорится, вода камень точит. От партнера, который встречает такую женщину, требуются понимание и терпение. Нужно постепенно завоёвывать доверие своей возлюбленной и никогда не высмеивать ее, не называть странной, закомплексованной, фригидной и не обижаться. Ведь она не виновата в том, что ее организм, ее психика так реагируют на мужское внимание. Зато, как показывает практика, когда такие женщины раскрываются, они становятся очень сексуальными и на практике оказываются еще более страстными, чем обычные, «незакомплексованные». Если же говорить о браке, то если у женщины есть подсознательный страх перед мужчиной и, тем более, если она выросла без отца, не стоит сразу надевать ей кольцо на палец и «пугать» загсом.

Сексолог советует мужчине дать партнерше привыкнуть к роли любимой женщины и к постоянному присутствию рядом мужчины.

— Даже больше: дайте ей понять, что никто не собирается загонять ее в клетку, ограничивать ее свободу. Ведь если двое любят друг друга, брак не воспринимается как тюрьма. Счастливые супруги даже со штампом в паспорте чувствуют себя внутренне свободными и желанными. Для них брачный союз – не ограничитель, а подтверждение их любви, взаимного доверия, верности.

Кате же и тем, кто находится в такой же ситуации, эксперт советует изучить тему секса подобно – так сказать, посмотрев своему страху в глаза.

— В интернете сейчас достаточно информации на эту тему, в том числе видеорекомендации от специалистов-сексологов. Если приступить сразу к практической части неловко, можно начать с чтения легких романов и просмотра фильмов про любовь, потом перейти к легкой эротике, — рекомендует Соколова. – Даже очень занятая женщина всегда может найти на это перед сном минут 15-20. Главное – изучать эту тему в романтическом настроении.

Блоги – фабрика холостячек

— Причин, по которым современные женщины не хотят выходить замуж, много, - объясняет психолог Евгений Левин. – Это не только внутренние установки, закомплексованность или юношеские травмы. Играет роль и возросшая в последние годы эмансипация. Ведь если раньше мужчина рассматривался как добытчик, домашний электрик, грузчик и вообще - сильное плечо, то теперь – когда есть «муж на час», и обеспеченная женщина может купить любую услугу, это уже не кажется актуальным. А ведь муж – это не только физическая помощь или прекрасный секс. Это прежде всего человек, который всегда поймет, поддержит, с которым есть единение душ, как бы это высокопарно ни звучало. С которым вы на одной волне. И, конечно, это отец ваших общих детей, даже если пока только потенциальный.

Психолог уверен, что негативное отношение к замужеству подогревают прежде всего женщины-блогеры, которые делают в соцсетях акцент не на положительных, а на отрицательных мужских качествах.

— Под каждой такой публикацией – десятки брошенных, покинутых либо «счастливых» холостячек, которые делятся своим печальным любовным опытом. И, конечно же, их бывшие - нарциссы, абьюзеры, бабники, лентяи, избегающие… - обращает внимание Левин. – Вот насмотрится одинокая женщина таких видео и подумает: «Ну вот, как я и предполагала, все мужчины – козлы, и замуж выходить нет смысла». Однако стоит напомнить, что женщины, у которых в жизни все хорошо, которые счастливы в браке, не проводят столько времени в социальных сетях. Они проводят его со своим любимым и с детьми.

Ну а что до блогеров, то их прибыль, как напоминает Левин, зависит от популярности контента. А какой контент всегда востребован? Конечно, негативный.

— Читать о замечательных любящих мужьях и счастливых семьях никому не интересно. А вот о том, как муж тиранит жену или как лежит на диване и не хочет работать – одно удовольствие, – вздыхает эксперт.