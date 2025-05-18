Почему не стоит обижаться на оскорбления со стороны бывших

Человек пытается вернуть ресурс, который он когда-то получал от вашего общения.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

«Тот, кто был потребителем этих отношений, благ, которые давала вторая сторона, и если вторая сторона эти отношения закончила, то, конечно, тот самый паразит, который кормился на благах, на ресурсах второго, объявляет настоящую войну и начинает атаковать. Это выражается в унижении, в оскорблении. Тот самый человек, который получал, потреблял из этих отношений, конечно, будет пытаться сохранить своё место под солнцем. Пожалуйста, не обижайтесь на мстителей. Здесь надо понимать, что ты доставил человеку при разрыве не просто дискомфорт, а ты лишил его тех благ, которые когда-то ему обещал. А за хорошее придётся отвечать. Каждая блоха, когда её сбрасывают с тела слона, будет прыгать и бороться за своё место, в котором ей было сытно, комфортно, привычно».

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