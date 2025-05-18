Ученые назвали профессии, приносящие наибольшее удовлетворение

Ученые проанализировали данные 59 000 человек, занятых в 263 профессиях, чтобы выявить те, что приносят наибольшее удовлетворение. Результаты самого масштабного и тщательного на сегодня исследования, по утверждению его авторов, выложены на сервере препринтов PsyArXiv.

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В основу анализа легли сведения из Эстонского биобанка. Сдавая кровь, его участники заполняли анкету с вопросами о работе, зарплате, личных качествах и удовлетворенности различными аспектами жизни.

Выяснилось, что наибольшую удовлетворенность приносит работа в таких сферах, как духовенство, медицина и писательство, наименьшую — труд на кухне, в транспорте, на складе и производстве, а также профессии интервьюера или торгового работника.

Если рассматривать общую удовлетворенность жизнью, а не только карьерой, то высокой оценкой могут похвастаться медицинские работники, психологи, учителя для детей с особыми потребностями, жестянщики и судомеханики. В отличие от них, охранники, интервьюеры, официанты, продавцы, почтальоны, плотники и инженеры-химики менее довольны жизнью.

На удовлетворенность влияют разные факторы, но как ни странно, ни зарплата, ни престиж профессии к ним не относятся.

«Я ожидала, что престиж профессии будет больше связан с удовлетворенностью, но корреляция оказалась слабой, — призналась психолог Кэтлин Анни из Тартуского университета. — Работы с высоким чувством достижения ассоциируются с большей удовлетворенностью, и даже менее престижные профессии могут приносить удовлетворение».

По ее словам, низкий уровень удовлетворенности работой часто связан с сильным стрессом, которым она сопровождается, — например, жестко структурированная роль с большой ответственностью, как у менеджера в крупной компании. Это также может объяснить, почему самозанятые люди чувствуют себя более удовлетворенными: у них есть независимость и возможность регулировать свой рабочий график, добавила Анни.

Выявленные закономерности, скорее всего, применимы и в других странах, но результаты не следует обобщать слишком широко, поскольку в Эстонии могут быть культурные нормы, влияющие на восприятие работы, заключила она.