О чем супругам никогда не стоит спрашивать друг друга

Иногда невинный, казалось бы, вопрос, заданный мужу или жене, способен вызвать целый шквал раздражения или обиды. Хотя вроде бы ни о чём таком и не спросили. Но то-то и оно, что только казалось… На самом деле существуют вопросы, которые способны довести спутника жизни до белого каления и даже стать причиной серьёзной ссоры. Итак, о чём лучше не спрашивать…

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…МУЖЧИН

«Ты где?»

Многие женщины названивают благоверному с этим вопросом или задают его, едва тот позвонит сам.

В основе такого любопытства лежит стремление постоянно контролировать спутника жизни. Однако на деле это не приносит никаких результатов. Ну не рассчитываете же вы в самом деле, что на ваше «Ты где?» муж вдруг признается, что в данный момент находится в постели у симпатичной блондинки?

Но даже если мужчине и нечего скрывать от вас, такой вопрос всё равно будет его раздражать. Поскольку за стремлением женщины к тотальному контролю стоит недоверие. А оно, как известно,– первый враг любых отношений.

Кроме того, ваши попытки контролировать мужа он расценивает как посягательство на его личное пространство, на его свободу, как сигнал опасности.

«Как я выгляжу?»

Ну или «Я не очень толстая?», «Мне идёт это платье?» и т.д. Начать с того, что редкий мужчина осмелится ответить утвердительно на вопросы вроде «Я сильно поправилась?» или «Эта блузка мне не идёт?» Поэтому задавать их просто бессмысленно.

К тому же большинство мужчин попросту не обращают на это внимания. В понимании многих представителей сильного пола жена наряжается не столько ради него самого, сколько для того, чтобы произвести впечатление на окружающих.

Объясняется это тем, что если женщина дорога мужчине, она и без того кажется ему самой красивой, если же нет, то она похожа на всех остальных женщин, и тут опять же не имеет значения, какого цвета на ней блузка.

«Ты мне изменял?»

Ответить утвердительно на такой вопрос может либо полоумный, либо бесконечно влюблённый в себя мужчина, уверенный в собственной неотразимости.

Известно, что очень многие бабники – в душе глубоко закомплексованные люди, которые ведут тщательный счёт своим победам, возвышающим их в собственных глазах. Такой мужчина действительно может гордо признаться в измене, утешив свою спутницу: «Но ведь я всё равно вернулся к тебе!» Это сомнительное утешение способно подействовать лишь на таких же закомплексованных особ, которые глубоко не уверены в себе и, как следствие, в собственном выборе. И тот факт, что на их избранника зарятся другие женщины, повышает самооценку.

«Кто из нас лучше?»

«Кто из нас лучше – я или твоя бывшая жена?» (невеста, подруга) – один из самых бессмысленных женских вопросов.

За этим вопросом стоит попытка выудить подробности о былых отношениях любимого мужчины. Такое любопытство основано на чувстве собственной неполноценности. Неуверенная в себе женщина боится, что её предшественница была в разы лучше, и хочет, чтобы мужчина уверил её в обратном.

Однако порядочный мужчина никогда не станет плохо отзываться о своей бывшей спутнице. Для неуверенных в себе представительниц слабого пола подобная деликатность мужчины становится поводом для усиления ревности к прошлому и неуверенности в настоящем.

«Ты меня любишь?»

Как уже не раз говорилось, большинство мужчин не любят выставлять свои чувства напоказ. Многие из них могут испытывать безграничную любовь и нежность, но при этом совершенно не уметь выразить это словами. Нормальный мужчина любовь доказывает делами. И его, конечно же, раздражает, когда женщина, игнорируя реальные доказательства любви, требует от него слов.

…Вообще же, задавая лобовые вопросы мужчинам, стоит быть готовой к любому сюрпризу.

«Женщина, задавая вопрос, часто рассчитывает услышать не правду, а то, что она хочет услышать, – считает психолог Игорь Нефёдов. – Мужчина же всегда говорит правду (ну если ему нечего скрывать), и для женщины это может стать ударом. Поэтому лучше не задавать мужчинам вопросы, один из ответов на который вы услышать не готовы».

…ЖЕНЩИН

«Может, встретимся?»

По мнению специалистов, подобная постановка вопроса только отдаляет мужчину от заветной цели, поскольку в нём отсутствует конкретика. По сути мужчина как бы пытается передать инициативу в женские руки.

Поэтому вместо того, чтобы демонстрировать свою неуверенность, лучше самому назначать время и место свидания. Если же избранница откажется, стоит предложить встретиться в другой день. Если и после этого договориться о встрече не получается, то лучше предложить ей написать или позвонить, когда ей будет самой удобно. Не исключено, что она этого так и не сделает, это значит – она просто не хочет встречаться.

«Сколько у тебя было мужчин?»

Многие, особенно молодые представители сильного пола, умоляют своих партнёрш рассказать все подробности из прошлого, но на самом деле мечтают, чтобы этих подробностей просто не было. Как уверяют специалисты, в основе ревности к прошлому лежит чувство собственной неполноценности. Поэтому демонстрировать его не стоит.

Женщинам психологи советуют ни в коем случае не впадать в откровенность. Конечно, скрывать свои связи не стоит, но и вдаваться в подробности тоже не следует. Если ответ «никого» на вопрос «сколько их было до меня?» явно неуместен, лучше ограничиться числом «один», ну или максимум «два». Самый лучший ответ на вопрос о вашем прошлом: «Ты всё равно самый лучший из всех».

«Зачем ты это купила?»

Редкий мужчина не задаст этот вопрос жене, купившей, как ему кажется, третью одинаковую кофточку подряд. Но начать с того, что только на сугубо мужской взгляд эти кофточки одинаковые. На деле же они могут быть совсем разными – по цвету, фасону, количеству рюшечек, наконец. Но мужской мозг все эти различия не считывает.

Кроме того, за этим вопросом женщина может услышать недоверие и попытки контролировать её траты.

«Ты что, поправилась?»

Более бестактный вопрос трудно себе представить. Он демонстрирует сразу всё – и недовольство мужчины внешним видом своей избранницы, и нежелание считаться с её чувствами. Для женской самооценки это сокрушительный удар.

Кроме того, как уверяют те же специалисты, до тех пор, пока в семье всё благополучно, мужья редко обращают внимание на изменения в фигуре своих жён (если они, конечно, не увеличиваются резко на три-четыре размера). Если же мужчина начинает предъявлять претензии к внешности женщины, это, скорее всего, говорит о его внутреннем недовольстве избранницей и отношениями вообще. Поэтому лучше понять, что же именно вас не устраивает, и обсудить всё это с женой, чем взращивать в ней комплексы, которые потом непременно аукнутся в отношениях.

«Где мои носки?»

В начале семейной жизни этот вопрос раздражает не многих, однако со временем неумение мужа самостоятельно находить свои вещи начинает даже злить. Поскольку свидетельствует о некотором инфантилизме мужчины. Неужели взрослый человек не в силах уследить за собственными вещами?

Правда, некоторые психологи считают, что подобное проявление инфантилизма некоторым женщинам может быть на руку – мужчина привыкает к опеке супруги и уже не может без неё обходиться. И даже если ему придёт в голову уйти от неё, эта привычка будет первой, с которой ему будет жалко расстаться.

«Что ты в этом понимаешь?»

Слов нет, женщины порой считают своим долгом раздавать советы своим благоверным. Мужчины же воспринимают непрошеные советы своих вторых половинок, как намёк на свою некомпетентность, и подобным образом они могут огрызаться в ответ.

Редкую женщину это не ранит. Потому что, во-первых, многие представительницы слабого пола просто пытаются так демонстрировать заботу и любовь, стремление участвовать в жизни мужа.

Ну а, во-вторых, за этим вопросом стоит демонстрация недоверия самого мужчины – к уму женщины, её компетентности, способностям и т.д. Что, разумеется, не может не ранить.

…Вообще же список запрещённых вопросов для слабого пола значительно скромнее.

«Отчасти это объясняется тем, что женщины больше мужчин любят пристальное внимание к своей персоне, а потому менее болезненно относятся к посягательствам на своё личное пространство и более охотно рассказывают о себе», – считает психолог Игорь Нефёдов.

…Главное – научиться прислушиваться друг к другу, доверять человеку, который находится рядом с вами, пытаться его понимать и чувствовать. И тогда бестактные вопросы попросту никогда не сорвутся с ваших губ.