Medical Xpress: отказ от многозадачности улучшает концентрацию внимания

Газета.Ru

Отказ от многозадачности, сложные хобби и грамотный отдых помогают улучшить концентрацию внимания. Об этом изданию Medical Xpress рассказала доктор Синди Ластиг, когнитивный нейробиолог из Мичиганского университета.

Названы три способа улучшить концентрацию внимания
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По ее словам, способность людей целенаправленно концентрировать внимание на одном предмете с годами неуклонно падает. Причины кроются не только в технологиях, но и в особенностях человеческого мозга. Он эволюционно приспособлен к быстрому переключению внимания — раньше это помогало замечать угрозы, сегодня же внимание захватывают уведомления и поток новостей.

Эксперт отметила, что ситуацию усугубила пандемия: люди стали больше времени проводить за экранами, а потребление короткого и легкого контента ухудшило способность к фокусировке.

Чтобы восстановить способность фокусироваться, Листиг предлагает воспользоваться тремя стратегиями. Во-первых, необходимо практиковать так называемые «активные» перерывы — короткие смены деятельности, включающие физическую или умственную активность: прогулки, смену обстановки, хобби. При этом важно не заполнять эти паузы экранным временем.

Также необходимо отказаться от многозадачности. Лучше сосредоточиться на одном деле в течение 25–30 минут, после чего делать небольшой перерыв — такой ритм помогает мозгу работать эффективнее.

Наконец, внимание можно тренировать через хобби, требующие целенаправленной практики и высокой концентрации. Это может быть игра на музыкальном инструменте, спорт или любое занятие, предполагающее достижение конкретной цели.

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