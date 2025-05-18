Почему россиянки отправляются на поиски любви в Дубай и к чему это приводит

В «город-сказку, город-мечту» Дубай многие россиянки отправляются на поиски любви — за обворожительными и богатыми восточными принцами. Однако романы нередко заканчиваются неприятностями из-за пренебрежительного отношения девушек к местным законам, которые во многом основаны на традициях. О нюансах браков и разводов в Дубае «ВМ» поговорила с основательницей юридического агентства, помогающего россиянкам на восточной земле.

Консультант по юридическим вопросам Айман Ескараева занимается в Дубае бракоразводными процессами россиянок, приезжающих на Восток в надежде успешно выйти замуж за богатого арабского принца. Она прекрасно знакома с обратной стороной «восточной сказки». Об особенностях местных традиций и законов, которые не освобождают от ответственности влюбленных девушек, Айман рассказала «Вечерней Москве».

— Айман, вы уже шесть лет занимаетесь бракоразводными процессами в Дубае. Что изменилось здесь за последние годы: стало ли меньше разводов среди россиянок?

— Разводы были всегда, и меньше их точно не стало. Другое дело, что разводятся россиянки и девушки из СНГ не только с местными жителями. Эмираты — это интернациональная страна. Тут есть как граждане ближайших арабских стран — Иордании, Бахрейна, Сирии, Ливана, так и европейцы, а также выходцы из стран СНГ.

За эти годы в моей практике случались расторжения браков россиянок с австралийцами, американцами и немцами. Конечно, разводов здесь огромное количество, ведь на стресс, связанный с особенностями местной жизни, а нередко — и проблемами с финансами, накладываются еще и религиозные особенности. Выходит, все возможные причины для разводов, существующие на родине, здесь только удваиваются. Обычно недопонимание начинается сразу после того, как улягутся страсти.

— А какая самая распространенная причина разводов россиянок и граждан Эмиратов?

— Я бы сказала, что это непонимание местного менталитета. Во время конфетно-букетного периода девушкам кажется, что они попали в сказку, а после свадьбы начинается абьюз*: «Не работай, не выходи из дома, покрой голову». И переход от одного к другому происходит так плавно, что «первые звоночки» девушки на фоне влюбленности не замечают. К таким ограничениям россиянки совершенно не готовы.

— Они не замечают «звоночки» потому, что воспринимают первые попытки ограничения свободы как элемент ухаживания?

— Совершенно верно! Я много раз наблюдала влюбленных девушек, которые чуть ли не с хвастовством рассказывают о том, как мужчина контролирует: он, мол, ревнует, встречает с работы, предлагает замуж и задаривает подарками! Им кажется, что он проявляет любовь. Но это абсолютно не так, те же подарки — это тоже контроль…

К счастью, сейчас, благодаря распространению информации, многие россиянки начали задумываться о грядущих сложностях и все чаще обращаться за юридической консультацией перед вступлением в брак. Мне эта тенденция очень нравится: женщины, наконец, стали понимать, что любовь любовью, а свои права надо знать, особенно в чужой стране! Когда я начинала практику в 2018 году, этого понимания вообще не было!

— В арабских странах есть официальный брак и религиозный. В чем между ними разница и каковы преимущества каждого?

— Я вас поправлю: это в наших странах есть отдельно понятие «никах» (религиозный брак), который практикуется, например, в Казахстане и Узбекистане, и отдельно — регистрация в загсе. Здесь же, в Эмиратах, никах — и есть основной брак. Тут других вариантов нет! Это исламская страна, где религия и государство не отделены друг от друга. Хотя развитие в этом отношении тут происходит. Так, в Эмиратах совсем недавно ввели брачную регистрацию для экспатов**, напоминающую нашу регистрацию в загсе. Раньше здесь всегда практиковался исключительно религиозный брак с наличием двух свидетелей, согласием отца и медицинской справкой.

А сегодня в Абу-Даби можно зарегистрировать брак, не обращая внимания на нормы исламского права для всех, кто не является гражданами Эмиратов. Здесь этот вариант называется нормой гражданского брака. Вполне возможно, что в ближайшее время эта норма будет внедряться и в Дубае, потому что она дает государству возможность пополнить казну за счет регистрации браков экспатов. Сейчас многие, для того чтобы не усложнять процесс поиском свидетелей и запросом согласия родителей, выезжают за границу, чтобы зарегистрировать брак на Сейшелах. Это альтернативная юрисдикция, не обращающая внимания на религиозные нормы. Там обходят исламские законы, согласно которым, например, девушка-мусульманка не может выйти замуж за представителя другой религии. Здесь также «закрывают глаза» на отсутствие согласия отца невесты. Нередко бывает, что женщине неизвестно местонахождение отца в России. И она может сколько угодно раз объяснять в Дубае, что, мол, отцу дела нет, за кого я выхожу замуж, но тем не менее без его согласия брак не зарегистрируют. В этих случаях регистрация на Сейшелах или в гражданском суде Абу-Даби — настоящий выход!

— Действительно ли наши девушки легкомысленно относятся к брачному контракту, который подразумевает традиционный исламский брак?

— Они просто не всегда понимают подоплеку этого явления. Мужчины и женщины в исламе не делят имущество при разводе. Тут вообще нет понятия совместно нажитого имущества, потому что считается, что все зарабатывает супруг! А если женщина захочет работать, то ей для этого необходимо согласие супруга. В Дубае женщины никогда не работали, эта возможность появилась здесь сравнительно недавно.

Поэтому раньше, после того как мужчина три раза скажет «талак» (развожусь) — женщина уходила только с тем, что было на ней в тот момент. Сегодня талаком уже не обойдешься: развод все равно должен быть зарегистрирован в суде. Но тем не менее женщина не может претендовать на семейные сбережения. И для того чтобы она после развода не оставалась без средств к существованию, муж ей возвращает махр — имущество, которое жених выделяет невесте при заключении брака. Это может быть как ценный подарок, так и денежная сумма. Но чаще всего арабки берут деньгами, причем суммы бывают довольно существенными. Они понимают, что эти деньги станут для них финансовой «подушкой безопасности» на случай развода.

Наши девушки — из России и стран СНГ — далеки от понимания брачного контракта. Просто у нас это не было принято! А для местных девушек махр — обычное соглашение, которое заключается при регистрации союза. В исламском праве свидетельство о браке одновременно является и брачным контрактом. Но понятно, что девушкам этот нюанс никто не разъясняет, и если она сама не настоит, то в этом пункте брачного договора будет указана символическая сумма. Мусульманки об этом прекрасно осведомлены, поэтому указывают хорошую сумму.

Местные мужчины понимают, что женитьба на девушках своей национальности всегда выльется им в копеечку. Это и махр, и дорогие подарки, и роскошная свадьба… А иностранки, в том числе и россиянки, более скромны в своих притязаниях. Это, кстати, одна из причин, почему мужчины женятся на девушках из России и СНГ. Если мужчине не по карману дорогая свадьба, то он, как правило, и не задумается о браке с местной!

— Какую сумму махра прописывают местные девушки в свидетельстве о браке?

— Конкретных цифр не назову, но, исходя из того, что средняя свадьба обходится в 200–300 тысяч долларов, то суммы махра запрашивают от миллиона дирхам (270 тысяч долларов).

— А может ли после развода муж не вернуть махр?

— Да, такое бывает. Суд его обязывает вернуть махр, иначе в случае неуплаты эта сумма станет его задолженностью. Но женщина может отказаться, чтобы ускорить процедуру развода или суд может постановить оставить махр супругу в качестве компенсации ущерба, который жена нанесла ему в случае измены, невыполнения супружеских обязанностей или других факторов, повлиявших на решение о разводе. Но это чаще всего относится к бракоразводным процессам местных, поскольку суммы махра там очень большие. А при разводах девушек из СНГ с местными жителями таких случаев, как правило, не бывает. Кроме того, женщины нередко отказываются от возвращения махра, чтобы муж не осложнял бракоразводный процесс. Здесь это практикуется: супруг может давить на женщину, выставить, к примеру, тревелбан, запрещающий выезд ребенка за границу. Не все женщины выдерживают это давление.

— Часто ли арабы не платят алименты?

— Мужчина здесь обязан платить алименты, они рассчитываются соразмерно заработной плате. Но бывает, что муж их не платит. Россиянки с детьми нередко остаются без средств к существованию. И, к сожалению, взыскать алименты можно только в судебном порядке. А если мужчина нетрудоустроен, то эта процедура сильно усложнится. Поэтому, если мужчина не хочет платить, заставить его это делать очень трудно. И у женщин часто на это уже не остается ни сил, ни времени.

— То есть сказочная щедрость арабов — это миф?

— Я не могу сказать за всех арабов, они все разные. Но по большей части они деликатные и нежные к женщинам, очень хорошо ухаживают. На это наши девушки и клюют. Им нравится их мужественность, готовность взять на себя проблемы любимой, решить все ее вопросы — закрыть кредиты, например. Женщина с радостью проявляет инфантильность в начале отношений, и только по мере их развития, когда ей уже не разрешают самостоятельно принимать решения, понимает, что попала в ловушку. Вот это непонимание особенностей местного менталитета часто ведет к трагедиям: сначала-то ее в отношениях все устраивало.

— А может ли мужчина взять вторую жену без согласия первой?

— Да, закон позволяет ему брать и вторую, и третью, и четвертую жену. В этом отношении обезопасить себя нельзя, разве что прописать в брачном контракте, что муж должен информировать жену о том, что он женится второй раз, и согласовать свое решение с ней. Но браков, где есть вторые и третьи жены, с каждым годом здесь становится все меньше, поскольку жен накладно содержать. Из моих знакомых здесь вторые жены есть разве что у пожилых мужчин, которым хотелось жену помоложе.

— Были ли в вашей практике случаи, когда российская девушка не подозревала, что у ее мужа есть еще одна семья?

— Был случай, когда мужчина несколько лет скрывал от жены наличие второй семьи. Когда она пришла ко мне на консультацию, то была беременна третьим ребенком!

Те же египтяне часто оставляют семьи на родине и женятся еще раз в другой стране. У меня есть несколько знакомых, которые познакомились на работе, женились, а их первые жены об этом не знают.

— Повторный брак мужа может для россиянки стать основанием для развода?

— В 2024 году в Дубае вступил в силу закон для экспатов (немусульман), который называется «Закон о личном статусе № 41», согласно которому не требуются основания для развода. Брак — это добровольный союз, поэтому россиянка может потребовать развода в любой момент. Но, как правило, женщин останавливают привычка, дети, денежное довольствие. Поэтому нередко жена догадывается, о том, что у мужа есть вторая семья, но закрывает на это глаза. Да и как не догадаться, если муж регулярно отсутствует? Это всегда видно.

— Чем отличаются нормы «муслим» и «нон муслим» в Эмиратах?

— Эти нормы касаются семейно-брачных отношений. Разделение на мусульман и немусульман здесь было всегда, просто сейчас это законодательно закрепили. Если девушка приедет в Эмираты и выйдет замуж за иностранца-немусульманина, то к ней будут применятся нормы «нон муслим», а если за мусульманина, то уже «муслим»: на нее будет распространяться мусульманский закон. В немусульманских союзах более лояльные правила: и развод может быть легче, и ребенка могут под совместную опеку отдать. Ведь по мусульманским законам дети после развода (девочки до 11 лет, а мальчики до 13 лет) остаются на попечении матери. А по достижении этого возраста отец может забрать их себе. Кстати, если в мусульманском праве женщина повторно вступает в брак, то она лишается права опеки над детьми, их отдают мужу, а в новую семью она идет уже без детей. А если мужчина женился на христианке, которая не приняла ислам, то после развода дети остаются у мужа. Поэтому часто девушки из СНГ принимают ислам только для того, чтобы их не разлучали с детьми.

— Часто россиянки в Эмиратах становятся жертвами насилия со стороны арабских мужей?

— Такое бывает. Есть и совсем вопиющие случаи, когда женщин сильно калечат. Так, несколько лет назад ко мне обращалась девушка, которую муж побрил налысо и посадил на цепь! Но чаще всего семейное насилие сопровождается избиениями: ко мне на консультацию приходили женщины, которым ломали руки или нос. Другое дело, что в Эмиратах работают законы, защищающие женщину. Если пострадавшая снимет побои и обратится в полицию, то мужчину могут арестовать. Этого нельзя сказать о соседних арабских государствах, которые не сильно продвинулись в части защиты прав человека. На их фоне Эмираты — прогрессивная открытая страна, которая защищает права женщин, если мы не говорим о тех девушках, которые сами себя дискредитируют. Объективности ради, сейчас распространено мнение, что арабские мужчины — абьюзеры, но при этом никто почему-то не вспоминает о женщинах — «охотниц за состоянием». А мужчины ведь тоже попадают в неприятные ситуации: женщины, например, могут их шантажировать…

— А женщин, охотящихся за арабскими деньгами, до сих много?

— Эмираты собирают амбициозных людей, ищущих лучшей доли. Наивные девушки сюда редко приезжают. Многие женщины хотят найти мужчину, который может помочь им решить какие-то вопросы, многие хотят выйти замуж за состоятельного человека. Но среди охотниц не только девушки из стран СНГ — здесь собираются женщины со всего мира. Можно ли их осуждать — личное дело каждого. Все мечтают хорошо устроить свою жизнь. Но тут как повезет. Наверняка есть много счастливых историй любви между россиянками и арабами, но герои этих историй ко мне не приходят.

ДОСЬЕ

Айман Ескарaева (Аимбетова) родилась 30 ноября 1980 года в городе Кызылорда, Казахстан. В 1997 году окончила среднюю школу. С 1997 по 2001 год Айман обучалась в Казахской государственной юридической академии в городе Алматы. Затем в Алматинском университете экономики изучала банковское дело, совмещала учебу там с работой по своей первой специальности. С 2002 по 2018 год Айман работала в юридических отделах казахстанских компаний. С 2018 году, переехав в Дубай, была юридическим консультантом в юридических фирмах. В 2022 году основала свою фирму для помощи тем, кто легально проживает в стране, но не имеет гражданства, а год спустя учредила Институт повышения квалификации в области юриспруденции, аккредитованный Департаментом образования и человеческого развития города Дубая.

* Абьюз — это физическое, психологическое или финансовое насилие одного партнера над другим.

** Экспаты — лица, легально находящиеся на территории страны, гражданами которой не являются.