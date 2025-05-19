Тридцатилетний девственник рассказал о причинах полового воздержания

Житель Великобритании Бен Харрис рассказал, что отказывался заниматься сексом, даже когда спал со своей девушкой в одной постели. Причины такого поведения он объяснил в колонке для Times.

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Тридцатиоднолетний девственник признался, что с детства сверстники травили его за внешность. Также он уверен, что на его самооценке сказались и скромный характер, и нелюбовь к большим компаниям.

«Несмотря на мой приличный интеллект, я считал, что физически вызываю отвращение, особенно у женщин, и что ни одна здравомыслящая девушка не сможет найти меня привлекательным», — вспоминает Харрис.

К 20 годам мужчина стал ходить на свидания и даже состоял в отношениях с девушками, но, как он утверждает, никогда близость с ними не заходила дальше поцелуев в щеку. Он добавил, что, даже когда находился в одной постели с партнершей, отказывался от секса, так как не мог преодолеть страх из-за отсутствия опыта.

Мужчина также отметил, что принял участие в телевизионном шоу о людях, которые никогда не занимались сексом. Он надеется, что эта передача поможет развеять хотя бы некоторые стереотипы о девственниках.

Ранее сексолог Ольга Василенко объяснила стремление некоторых людей состоять в открытых отношениях. По ее мнению, такие люди хотят постоянно получать яркие эмоции и ощущения, которых не бывает с одним постоянным партнером.