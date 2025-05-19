Психолог призвала жалеть мужчин, у которых есть любовницы

Это сильнейший стресс в жизни партнёра.

Следует подождать, чтобы он осознал проблему и признал ошибку. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

«Маются и подозревают в отношениях люди, которым надо решать собственные внутренние проблемы. Вопрос в том, что ты дальше будешь с этим делать. Потому что у него это может быть после корпоратива какой-то шлейф остался, люди перебрали, завтра это никто не вспомнит, а вы начнёте это дело раскручивать, переведёте это из вялотекущей интрижки в жуткую атаку и развалите семью. История с любовницами — это опаснейшая история, это один из самых доказанных стрессов в жизни мужчины, поэтому не завидуйте этим мужчинам, у которых есть любовница или вторая семья, им только сочувствовать и хороших терапевтов им в помощь. Поэтому такого человека надо жалеть и от него надо ждать поддержки, чтобы он сказал: «Как я мог вообще в голове это иметь, у меня золотая жена».

Ранее психолог призвала не обижаться на оскорбления со стороны бывших партнёров.