Психолог ответил, поможет ли ретрит в лесу победить усталость

В современном мире на плечи людей ложится большой пласт ответственности - дети, семья, кредиты, работы, бытовые обязанности. Помогают ли отвлечься от рутины ретриты?

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В беседе с ИА RuNews24.ru психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин отметил, что сегодня в моде и достаточно востребованы, тем более в преддверии лета, ретриты.

Так, многие психологические тренеры и коучи даже набирают группы, а затем уезжают на Алтай, Байкал и в иные локации по всей России, чтобы устроить ретрит.

«Группы бывают разные по численности - от семи и 50 человек. Люди практикуют медитацию, работают с эмоциями, проводят ориентированные упражнения. Но смысл в чем? Человек попадает в другую среду, он психологически отвлекается от тех проблем, которые существуют у него в реальной жизни. Он отдыхает от них, тем самым наполняясь положительными эмоциями, тем более за счет групповых упражнений», - объяснил психолог.

По словам Сергея Лунюшина, во время ретритов люди заражаются положительной эмоциональной энергией. Кроме того, многие люди приезжают с ретритов вдохновленные, отдохнувшие и радостные.

«Это все, конечно хорошо. Но здесь есть другая сторона медали. Такой способ отдыха позиционируется как психотерапия. Однако психотерапия - это все-таки изменения поведения человека. Ретрит - это как таблетка, которая на время снимает напряжение, которое накопилось в реальной жизни. Но человек не меняется, не меняется и его поведение в реальной жизни, его привычки. И это напряжение, которое он сбросил, начинает потихоньку накапливаться вновь», - подчеркнул собеседник издания.

При этом эксперт акцентировал, что при помощи ретритов человек не пытается поменять себя, свои привычки или убеждения, чтобы стало жить лучше и спокойнее.

«Он для себя придумывают отговорку: «Но я же работаю над собой». И живет этим утешением», - отметил психотерапевт.

Сергей Лунюшин добавил, что в итоге получается зависимость от ретритов. Это происходит по простой причине: человек отдохнул, получил яркие эмоции, но по возвращению домой он вновь накапливает негатив и тревогу. И ему опять необходимо ехать на ретрит, чтобы получить положительные эмоции.

«Эмоциональная зависимость у многих прослеживается. Но это серьезно, потому что любая зависимость требует определенных финансовых вложений. Люди, по сути, живут и работают только для того, чтобы поехать на ретрит. Из-за этого страдает качество реальной жизни», - убежден специалист.

По словам психолога, те, кто часто ездит на ретриты, по большому счету, таким образом уходят от реальной жизни в среду умиротворения и отдыха от рутины.