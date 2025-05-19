Эксперт назвала причины семейной тирании на примере актера Гогунского

Известный россиянам по роли Кузи в сериале «Универ» Виталий Гогунский попал в скандал после высказываний о женском предназначении. Его обвинили в сексизме и потребовали извинений, а бывшая супруга рассказала, что терпела абьюз в браке. Комментируя эту ситуацию, семейный психолог Наталья Наумова отметила, что многие установки люди перенимают еще в детстве от своих родителей. Обычно семейный уклад становится поводом для развития отрицательных качеств, объяснила она Общественной Службе Новостей.

На примере Гогунского специалист разобрала причины формирования негативных черт и убеждений, которые становятся причиной сексистского и абьюзивного поведения. Она объяснила, что ориентироваться нужно на семьи, в которых растут мужчины.

«Многое, конечно, идет из детства. Если в юные годы будущий абьюзер подвергался насильственным действиям или проживал оскорбления со стороны сверстников, то во взрослой жизни это переходит в подобные истории», — пояснила специалист.

Часто негативные черты в характерах представителей мужского пола развиваются из-за постоянного наблюдения соответствующего отношения между родителями, отметила психолог. Так, если мальчик растет с абьюзивным отцом, держащим всю семью в страхе, то есть угроза, что он может перенять те или иные черты и в будущем транслировать их на свою семью. При этом человек будет считать это нормой, подчеркнула эксперт.

Долгое проживание вместе с абьюзивным партнером крайне опасно – в числе прочего, это плохо влияет на самооценку, а в конечном итоге приводит к нервным и психическим расстройствам, заключила психолог.

Напомним, бывшая жена Гогунского модель Ирина Маирко рассказала, что экс-супруг часто отправлял ее «в лес» из-за плохого настроения. Если она позволяла себе заплакать, это приводило к скандалу. По словам Ирины, ей постоянно приходилось ловить его настроение, при этом супруг приравнивал женщин к «низшему слою» населения. Об этом она рассказала на фоне скандала с актером из-за его слов на подкасте «Краснова знает». В той беседе актер заявил, что женщина не имеет права находиться в плохом настроении при мужчине и в случае любого недовольства должна отправляться сразу «в лес».

После этого актер опроверг слова бывшей жены о неуважении в отношениях, но заявил, что его избранница обязана быть рядом с ним только в хорошем настроении, так как это «прописано в святых писаниях и книге домостроя».