Как перестать тащить все на себе

Многим женщинам знакомо состояние, когда силы на исходе, но руки продолжают делать, а голова — все контролировать. За образом «сильной» часто скрывается усталость, тревога и страх показаться слабой. Просить о помощи становится почти табу, даже когда внутри все кричит: «мне тяжело». Почему так происходит, как с этим связано детство и что можно изменить уже сейчас, WomanHit рассказала психолог, эксперт-практик, автор собственных методик по работе с психологическими травмами Ника Болзан.

Почему женщины не просят о помощи

Просить — значит признать, что ты не справляешься. А это, по мнению многих, «слабость». Этот страх глубоко вшит в культурный код и семейный сценарий: быть нужной, быть опорой, хорошей девочкой, не создавать проблем. Проще закрыться, чем столкнуться с непониманием, осуждением или отказом. Ника:

«Также у женщин работает внутренняя установка: „если я не справлюсь, никто не подхватит“. Поэтому просить о помощи бессмысленно — безопаснее держать все под контролем. Это путь, в котором нет пространства для контакта с собой, нет доверия, нет восстановления».

Уже множество раз учеными было доказано, что за депрессией, тревожностью и стрессовыми расстройствами во взрослом возрасте стоят неблагоприятные детские переживания. Последствия таких травм могут сохраняться десятилетиями и напрямую влияют на способность формировать устойчивые внутренние опоры. Особенно уязвимыми оказываются женщины, пережившие эмоциональное или физическое насилие в детстве.

При этом женщины часто сталкиваются с барьерами при обращении за психологической помощью. Это связано с социальными ожиданиями и внутренними установками, которые мешают им признавать свои потребности и искать поддержку.

«Постоянное напряжение снижает уровень психологического благополучия, а усталость становится не временным состоянием, а нормой жизни. Женщина продолжает функционировать, но постепенно теряет контакт с собственными эмоциями, желаниями и телом», — комментирует психолог.

Как детство формирует сценарий «все сама»

История «все сама» часто начинается в детстве. Девочка, выросшая в условиях эмоционального дефицита, рано учится быть удобной. Часто родители такого ребенка были заняты, перегружены или эмоционально отстранены. Девочка понимает: если я покажу, что мне трудно или плохо, ничего не изменится. Постепенно у нее формируется сценарий — в семье я должна справляться со всеми своими проблемами и не мешать.

«Травматический опыт в детстве может существенно влиять на поведение во взрослой жизни. Женщины с историей детских травм чаще испытывают трудности в признании своих потребностей и поиске поддержки, что может приводить к снижению уровня психологического благополучия. Часто, когда такие девочки становятся взрослыми, не чувствуют себя вправе на слабость. Они учатся заботиться о других, но не о себе. Их уязвимость долго остается под запретом. Если в детстве не сформированы внутренние опоры — женщина компенсирует это контролем, гиперответственностью и подавлением чувств. Но на уровне психики это ведет не к силе, а к изоляции и внутреннему выгоранию», — поясняет наш эксперт.

Когда контроль становится ловушкой

Стратегия «держаться» кажется эффективной, но в реальности она ведет к постепенному истощению. Женщина держится, пока не начнутся сбои: бессонница, раздражительность, апатия, физическое переутомление. Один из признаков ухудшения психологического благополучия — это невозможность расслабиться даже в безопасной обстановке. Постоянное напряжение разрушает не только эмоциональное состояние, но и отношения, здоровье, уверенность в себе.

Как выйти из сценария «сильной женщины»

Ника дала несколько советов, как помочь себе выбраться из замкнутого круга.

Признать усталость и разрешить себе отдых — усталость не делает вас слабой. Она говорит: вы слишком долго не слышали себя. Начать с малого: пробовать просить. Просить — это навык. Его можно развивать. Сначала — в безопасных ситуациях. Попросить подругу о помощи, сказать партнеру, что вам нужна пауза. Пересмотреть установки: забота равно жертвенность. Заботиться — не значит отдавать себя без остатка. Зрелая забота включает в себя и границы. Чем лучше вы знаете себя, тем точнее можете понимать, когда пора остановиться. Формировать внутренние опоры, которых не хватило в детстве, — это возможно в любом возрасте. Психологическая устойчивость строится через практики самоподдержки, сочувствия к себе, умения быть в ладу со своими чувствами. Обращаться за поддержкой — психотерапия, поддерживающее окружение, работа с телом и осознанность помогают восстановить связь с собой. Все, что возвращает вам ощущение «я есть», — это шаг к восстановлению ресурса.