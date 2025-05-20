Кто больше всего подвержен газлайтингу

Нейробиолог рассказал, что внушаемые люди больше подвержены газлайтингу
Газлайтинг - это не просто ложь. Это преднамеренная попытка исказить реальность до тех пор, пока человек не начнёт не доверять собственному разуму.
Нейробиолог доктор Имонн Уолш посвятил годы изучению того, как слова могут формировать, изменять и переписывать наши миры. На самом деле мир существует только в нашей голове. И такую психологическую манипуляцию, как газлайтинг, довольно легко провернуть.
В рамках одного исследования группе людей показывали сетку, полную ярких цветов. Далее им сказали, что эти цвета начинают блекнуть. К концу исследования участники сообщили, что видят оттенки серого. Другой группе показали сетку в оттенках серого и сказали, что они видят, как она оживает в тёплых, ярких цветах. Люди отмечали, что видели эти цвета, хотя они всё ещё смотрели на монохромное изображение. Далее при сканировании мозга выяснилось, что добровольцы действительно видели яркие цвета.
Внушаемых людей нельзя назвать глупыми. Скорее эта черта связана с поглощением - глубоким вовлечением в чувственный или воображаемый опыт. К примеру, очень внушаемый человек с большей вероятностью может посмотреть на огонь и представить себе его отчётливо как живой.
Кроме того, алкоголь и наркотики могут сделать нас более восприимчивыми к внушениям других.
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