Кто больше всего подвержен газлайтингу

Газлайтинг - это не просто ложь. Это преднамеренная попытка исказить реальность до тех пор, пока человек не начнёт не доверять собственному разуму.

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Нейробиолог доктор Имонн Уолш посвятил годы изучению того, как слова могут формировать, изменять и переписывать наши миры. На самом деле мир существует только в нашей голове. И такую психологическую манипуляцию, как газлайтинг, довольно легко провернуть.

В рамках одного исследования группе людей показывали сетку, полную ярких цветов. Далее им сказали, что эти цвета начинают блекнуть. К концу исследования участники сообщили, что видят оттенки серого. Другой группе показали сетку в оттенках серого и сказали, что они видят, как она оживает в тёплых, ярких цветах. Люди отмечали, что видели эти цвета, хотя они всё ещё смотрели на монохромное изображение. Далее при сканировании мозга выяснилось, что добровольцы действительно видели яркие цвета.

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Внушаемых людей нельзя назвать глупыми. Скорее эта черта связана с поглощением - глубоким вовлечением в чувственный или воображаемый опыт. К примеру, очень внушаемый человек с большей вероятностью может посмотреть на огонь и представить себе его отчётливо как живой.

Кроме того, алкоголь и наркотики могут сделать нас более восприимчивыми к внушениям других.

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