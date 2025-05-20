Перечислены привычки мужчин, которые отбивают у женщин желание секса

Женщины обсудили мужские привычки, напрочь отбивающие у них желание секса. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Многие пользовательницы порекомендовали мужчинам не самоутверждаться за счет других мужчин.

«Когда он задирает парней, которых считает конкурентами. Она не будет любить тебя больше, если ты нахамил симпатичному официанту», — Glittering-Relief402.

Также женщины посоветовали потенциальным партнерам быть добрее к другим женщинам.

«Когда он плохо отзывается о других женщинах, чтобы попытаться заставить меня чувствовать себя особенной. Я хочу, чтобы я тебе нравилась, потому что я тебе нравлюсь, а не потому, что ты ненавидишь всех остальных», — NeedsItRough, пользовательница Reddit.

Кроме того, женщины также попросили мужчин говорить на свиданиях не только о себе.

«Несколько месяцев назад я обедала в ресторане, и за соседним столиком сидели мужчина и женщина, предположительно, на первом свидании. За все время, что я их подслушивала, женщина говорила меньше 30 секунд, а все остальное время мужчина подробно излагал свою философию жизни альфа-самца и крипто-бро. Очень хотелось повернуться и спросить, почему она все еще сидит там», — angelicism, пользовательница Reddit.

Ранее женщины и мужчины перечислили, какие, кроме измен, причины разрушили их брак. Для многих поводом расторгнуть отношения стали зависимости партнеров.