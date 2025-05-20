Психолог дала совет, как победить шопоголизм

Выработка гормонов радости при регулярных занятиях спортом помогает снизить тягу к спонтанным покупкам. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила медицинский психолог Центра ментального здоровья департамента здравоохранения столицы Кристина Ефимова.

«Шопоголизм победим через осознанность, ограничение триггеров и замещение. Лучшая альтернатива – активность, приносящая радость без чувства вины. Так, занятия спортом могут помочь в борьбе с шопоголизмом благодаря нескольким механизмам, включая выработку эндорфинов. Физическая активность стимулирует выделение «гормонов радости», которые улучшают настроение и снижают потребность в компенсаторном поведении (например, в импульсивных покупках). Спорт помогает бороться со стрессом, который часто является триггером шопоголизма. Физическая активность укрепляет дисциплину, что помогает сопротивляться импульсивным покупкам. Занятия спортом, особенно бесплатные, такие как бег или домашние тренировки, экономят деньги, которые могли бы уйти на ненужные покупки», – сказала Кристина Ефимова.

По словам специалиста, наиболее эффективны для выработки эндорфинов кардионагрузки – бег, плавание, велоспорт. Йога и пилатес помогают снизить тревожность и улучшить осознанность, а командные виды спорта дают социальную поддержку, снижая потребность «заполнять пустоту» шоппингом.

«Желание купить что-то импульсивно часто длится 10–30 минут. Если в этот момент пойти на пробежку или сделать упражнения, «волна» желания уйдет. В качестве срочной альтернативы подойдут 15–20 минут интенсивных упражнений (приседания, планка, прыжки), быстрая ходьба или бег на улице. После нагрузки мозг переключается на восстановление, а не на поиск «быстрого удовольствия», – добавила Кристина Ефимова.

Она отметила, что этот метод работает только при регулярных физических нагрузках.