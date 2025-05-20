«Подмена понятий». Психолог предупредил, с чем нельзя обращаться к ИИ

Психолог Анна Баленко заявила НСН, что 63% россиян занимаются самолечением и самодиагностикой, вешают на себя психологические ярлыки.

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ChatGPT не может ставить психиатрические диагнозы и рекомендовать лечение, заявила психолог Анна Баленко в пресс-центре НСН.

«Я сторонник искусственного интеллекта. Но у нас 63% россиян занимаются самолечением и самодиагностикой, вешают на себя психологические ярлыки. Допустим, удобно посоветоваться с ChatGPT и решить, что у тебя СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Что потом происходит? Человек заказывает себе БАДы. Таким образом, человек как новогодняя елка обвешивается этими ярлыками и снимает ответственность с себя и за свою жизнь. Происходит подмена понятий. При этом СДВГ может поставить только психиатр, ChatGPT не может это установить, не может лечить», — рассказала она.

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