Психолог заявила, что 470 миллионов людей страдают зависимостью от гаджетов

Национальная Служба Новостей

Люди сегодня чувствуют реальную тревогу, если им скажут не трогать телефон два часа, заявила НСН психолог Ксения Петрова.

Эксперт сообщил, сколько людей стали зависимыми от гаджетов
© ТАСС

У человека возникает зависимость от любых гаджетов, включая телевизор, в мире 470 миллионов людей с «электронной» зависимостью, заявила клинический психолог, спикер Российской лиги психологов и психотерапевтов Ксения Петрова в пресс-центре НСН.

«У человека возникает зависимость от любых гаджетов, включая телевизор. Мозг так устроен, он реагирует на сигналы света, звука, это эволюционно так сложилось. Когда внимание захвачено чем-то, это приводит к зависимости. Это касается и нейросетей, где вас всегда встретит приятный женский голос, забота, внимание и так далее. Вы подсаживаетесь на эту штуку. Человеку не нужно думать, можно просто вбить в ChatGPT. Наркозависимых в мире около 300 миллионов, зависимых от электронных устройств – около 470 миллионов. Люди очень быстро втягиваются. Люди сегодня чувствуют тревогу, если им скажут не трогать телефон два часа», — отметила она.

Дети и подростки зачастую обращаются с вопросами к нейросетям, что вызывает некоторые опасения, но законодатели пока не могут контролировать эту сферу, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

Психология
Татьяна Буцкая
Ксения Петрова
Госдума