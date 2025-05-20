Психолог рассказал, как принять правильное решение

Психолог, кандидат педагогических наук, доцент, директор Интернационального института практической психологии, соавтор учебников по психологии Павел Решетов рекомендовал для принятия правильного решения дать себе время на обдумывание и анализ.

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В беседе с РИАМО эксперт отметил, что в первую очередь следует оценить плюсы и минусы, а также установить критерии выбора решения.

«Продумайте лучший и худший сценарии, к которым может привести принятое вами решение. Опишите что может привести к худшему варианту, и оцените степень вероятности данного сценария», — сказал психолог.

По словам специалиста, нередко новая информация или ряд событий требуют внести изменения в план.

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