Перечислены идеальные места для романтических признаний

Исследование, опубликованное в Personality and Social Psychology Bulletin, показало, что успех свидания зависит не только от внешности или степени знакомства, но и от того, где происходит флирт, независимо от того, кто его проявляет.

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Команда психологов Кэти Адамс и Омри Гилла провела 5 исследований с участием более 1000 человек, чтобы выяснить, как воспринимается флирт в разных ситуациях — от бара до поминок.

Где флирт уместен, а где — нет

На первом этапе 35 участников (исследование 1а) перечислили места, где романтические инициативы кажутся уместными или, наоборот, неуместными. В списке оказались 48 локаций: от типичных (бары, приложения для знакомств) до неожиданных (продуктовые магазины, общественный транспорт).

Следующее исследование (1b) с участием 162 человек помогло разделить локации на три категории:

Высокая уместность: бары, свидания по приложениям, квартирники.

бары, свидания по приложениям, квартирники. Средняя: спортзалы, онлайн-игры, улица.

спортзалы, онлайн-игры, улица. Низкая: рабочие места, кабинеты врачей, похороны.

Не только внешность, но и место

Основной эксперимент состоял из трех этапов (исследования 2а–2с), где менялись три параметра: внешность инициатора, знакомство с ним и характер предложения. Участникам предлагалось представить гипотетическую ситуацию, в которой кто-то проявляет к ним романтический интерес в той или иной обстановке.

Исследование 2а: привлекательные люди действительно чаще получали положительный отклик — но только в уместной обстановке. Даже харизма не помогала в условиях, вроде кабинета врача или похорон.

привлекательные люди действительно чаще получали положительный отклик — но только в уместной обстановке. Даже харизма не помогала в условиях, вроде кабинета врача или похорон. Исследование 2b: знакомые инициаторы (например, друзья) получали меньше поддержки в неуместных условиях, чем незнакомцы. Особенно выражен этот эффект был у женщин, которые могли расценивать такой флирт как нарушение границ дружбы.

знакомые инициаторы (например, друзья) получали меньше поддержки в неуместных условиях, чем незнакомцы. Особенно выражен этот эффект был у женщин, которые могли расценивать такой флирт как нарушение границ дружбы. Исследование 2c: более открытые сексуальные предложения (например, «поехали ко мне») принимались заметно хуже, чем нейтральные («пойдем на ужин»), особенно в ситуациях с низкой уместностью. Женщины были особенно чувствительны к контексту — они чаще мужчин отвергали сексуальные предложения в «неподходящих» местах.

«Контекст оказался более важным фактором, чем привлекательность или близость с инициатором», — отмечают авторы.

Результаты показывают, что люди активно используют окружающую среду как сигнал: можно ли здесь флиртовать, или это будет выглядеть навязчиво. Так, комплимент в баре может восприниматься как флирт, а тот же жест в офисе — как нарушение личных границ.