Психолог дал пять советов для подготовки к первому свиданию

Психолог Ленинха Вагнер заявила, что многие люди волнуются перед первым свиданием, что вполне нормально. Пять советов для подготовки к нему специалистка дала в беседе с изданием Metropoles.

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Как отметила Вагнер, перед первым свиданием необходимо уделить немного времени осознанному дыханию, чтобы снять стресс. Также, по ее словам, во время встречи стоит быть собой, поскольку искренность всегда является более привлекательной, нежели стремление выглядеть идеально.

Кроме того, эксперт посоветовала выбирать удобную одежду, которая отражает стиль человека. Она порекомендовала не строить заранее ожиданий как по поводу самого потенциального партнера, так и встречи в целом. В заключение психолог призвала не пытаться произвести впечатление на собеседника, а просто обмениваться с ним подлинными эмоциями, поскольку именно так и рождаются здоровые отношения.

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