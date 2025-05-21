Какие вещи нужно нюхать чаще: мнение ученых

C помощью обоняния человек получает не более 2 процентов сведений об окружающей среде, тогда как посредством зрения - 85. Тем не менее, при помощи запахов можно управлять нашей психикой.

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Половая сфера

Особую роль запахи играют в половых отношениях. До наступления половой зрелости как мальчикам, так и девочкам больше нравятся плодовые, сладкие запахи. С приходом половой зрелости представители обоих полов предпочитают мускусные, цветочные и маслянистые ароматы.

Причина таких перемен кроется в некотором сходстве этих запахов с феромонами – пахучими веществами, выделяемыми человеком. Именно феромоны вызывают бессознательное притяжение противоположного пола. Феромоны воздействуют на вомероназальный орган в носу, а через него на функции, контролируемые гипоталамусом, включая половое желание.

Знаменитый английский писатель Герберт Уэллс имел заурядную внешность, но даже до прихода славы пользовался популярностью у дам. Когда у одной из влюбленных в него женщин спросили, что такого особенного в этом человеке, то она томно заметила:

«Он пахнет медом!..»

А Наполеон, возвращаясь из очередного похода, писал Жозефине:

«Еду – прекращай мыться».

Император обожал естественный аромат женского тела.

Ароматерапия

Запахи различных эфирных масел позволяют не только изготавливать парфюмерно-косметическую продукцию, но и укреплять здоровье. Еще с античности существует такое направление альтернативной медицины, как ароматерапия.

Эфирные масла применяют в разведенном либо концентрированном виде. Их наносят на кожу и волосы, ароматизируют помещения. Эффективность эфирных масел заложена в двух принципах. Первый из них состоит в том, что композиции определенных ароматов позволяют человеку успокоиться, поднять настроение, снять усталость и настроиться на рабочий лад. Второй момент кроется в том, что эфирные масла являются природными антибиотиками и фунгицидами. Например, эфирные масла орегано и чайного дерева – сильнейшие антисептики растительного происхождения. При хронической бессоннице рекомендуется применять масла мелиссы, апельсина, базилика. Если человека преследуют ночные кошмары, то специалисты по ароматерапии советуют «поселить» в спальне розовое масло.

«Импульс покупки»

Он скрыт в ароматах парфюмерии, сигарет, продуктов. Бессознательная тяга к этим запахам используется в работе торговых комплексов, ресторанов и супермаркетов. А когда-то все началось с опытов американского психиатра Алана Хирша. Он заметил, что некоторые ароматы вызывают определенные действия человека.

Желая проверить гипотезу, он распространил специально созданную эссенцию в нескольких секциях различных магазинов и выяснил, что там резко поднялся уровень продаж по сравнению с «необработанными» отделами. В продуктовых магазинах весьма эффективен запах свежего огурца, в магазинах одежды клиентов «завораживают» ароматы мяты и лаванды. В магазинах кожгалантереи, конечно же, актуален запах кожи. Он особенно востребован, если в ассортименте представлены лишь изделия из кожзама. Считается, что даже автосалоны могут поднять продажи машин на 15%, если разбрызгать в автомобилях специальную ароматическую композицию.

Производительность труда

Парфюмер Генрих Брокар, основавший в 1869 году в Москве свою фабрику (ныне фирма «Новая заря»), был убежден, что большую роль в эффективности труда играет запах в рабочем помещении.

«…Производительность труда даже простого рабочего сразу повысится, если в цехах заводов не будет вонищи, а воздух наполнится ароматом левкоев и глициний», – отмечал Брокар.

Один из интереснейших опытов по этой теме состоялся в СССР в 1983 году. Его описал в своей книге «В мире запахов и звуков» доктор медицинских наук Сергей Рязанцев. В диспетчерском зале киевского аэропорта «Борисполь» был установлен дозатор запахов «Фитон-1», созданный Институтом ботаники АН СССР. Особая композиция ароматов, проходившая через дозатор, значительно увеличила работоспособность авиадиспетчеров.

В настоящее время к теории о пользе тех или иных запахов серьезно относятся в Японии. По определенному графику в офисы по системе кондиционирования запускаются выверенные комбинации ароматов. Замечено, что число ошибок у сотрудников таких фирм в среднем на 20% ниже, чем у их коллег из обычных офисов. При этом производительность труда в целом выше на 50%.