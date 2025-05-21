Подсевшей на секс по телефону жене дали совет

Секс-коуч Лаура Коллинз дала совет замужней женщине, подсевшей на секс по телефону со старым другом. В ответ на письмо специалистка порекомендовала ей представить, что муж занимается чем-то аналогичным.

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Женщина рассказала, что ей немного за 30, уже шесть лет она состоит в браке с мужем, которого любит и с которым планирует детей. Два года назад она сблизилась с овдовевшим старым другом.

«Теперь мы часами болтаем, когда мой муж работает далеко от дома, а так бывает часто. Недавно мы занялись сексом по телефону, и это меня возбудило. Теперь мы регулярно занимаемся сексом по телефону, это продолжается с самого Нового года. Конечно, он хочет встретиться, но я чувствую, что не могу зайти так далеко, потому что это было бы похоже на измену мужу», — написала женщина.

Автор письма уточнила, что партнер по телефонному сексу не настолько ей нравится, чтобы разрушить брак.

«Я знаю, что мне нужно остановиться, но это так приятно. Это как наркотик — чем больше у меня есть, тем больше я хочу», — заключила она.

В ответ Коллинз порекомендовала автору письма вспомнить, что они с мужем хотят завести детей, и вообразить, что бы она почувствовала, если бы супруг занимался сексом по телефону с другой женщиной.

«Держу пари, вы бы были в отчаянии. Так что мне интересно, как вы разрешили себе такую измену; да, это измена, просто не в общепринятом смысле. Если бы ваш муж узнал, он, несомненно, был бы так же опустошен, как если бы у вас была физическая связь», — заверила коуч.

Коллинз добавила, что женщина также несправедливо ведет себя по отношению к любовнику по телефону: коуч напомнила, что он пережил потерю жены и теперь надеется на встречу с ней.

«Отпустите его, просто объясните, что вы поняли, что слишком глубоко увязли и вам нужно положить конец всему этому. Уделите немного времени и энергии вашему браку — не только сексу, но и свиданиям и совместному времяпрепровождению», — пишет специалистка.

Ранее Коллинз дала совет партнерше мужчины, засыпающего во время секса из-за пристрастия к алкоголю. В ответ на письмо специалистка посоветовала автору поговорить с партнером о причинах его зависимости.