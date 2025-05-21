Названа безопасная частота мастурбации

Писательница и эксперт по сексу Лиза Мангалдас назвала безопасную, по ее мнению, частоту мастурбации. Ее слова цитирует издание Unilad.

© Lenta.ru

Мангалдас считает, что вопрос о допустимой норме мастурбации возникает из-за того, что люди стыдятся самоудовлетворения и поэтому им кажется, что они делают это слишком часто. Если же исключить эмоциональную составляющую, то ограничения исчезнут.

«Некоторым людям нравится мастурбировать каждый день, некоторым — раз в неделю, раз в месяц, раз в год, а некоторым — вообще не нравится», — заявила она.

Мангалдас добавила, что пока мастурбация не мешает учебе, работе или выполнению семейных обязательств, можно считать, что частота актов самоудовлетворения соответствует норме. Согласно другой теории, можно высчитать оптимальную для здоровья частоту эякуляции. Для этого она посоветовала от своего возраста отнять семь и разделить результат на четыре. Полученное число будет соответствовать количеству дней, которое может пройти между эякуляциями.

Ранее женщины с форума Reddit обсудили привычки мужчин, напрочь отбивающие у них желание секса. Многие пользовательницы порекомендовали им не самоутверждаться за счет других мужчин.