Что в первую очередь интересует женщин в мужчинах

Большинство россиянок предпочитают строить отношения с мужчинами, которые имеют собственное жилье — таковы результаты опроса, проведенного порталом знакомств.

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Предмет первейшего интереса

Исследование, в котором приняли участие три тысячи россиян, показало, что 65% опрошенных женщин готовы встретиться с потенциальным партнером только в случае наличия у него собственной квартиры или дома. Особенно это требование актуально для женщин в возрасте от 39 до 49 лет. ПО статистике, еще до первого свидания многие женщины пытаются разузнать о жилищных условиях потенциального ухажера.

Капризные мужчины

Однако среди мужчин ситуация выглядит несколько иначе. 63% опрошенных мужчин не обращают внимания на место жительства своих новых знакомых и готовы вступить в отношения с девушками, не имеющими собственного жилья. Только 30% опрошенных мужчин выразили нежелание иметь партнершу без своего жилья. Чаще всего такие требования предъявляют мужчины старше 39 лет.

Как делить будем

Опрос также выявил, что 34% мужчин готовы снимать жилье вместе со своей возлюбленной и делить арендную плату на двоих. Еще 29% мужчин согласились взять на себя расходы по аренде квартиры. Среди женщин ситуация немного иная: 50% из них готовы жить в арендованном доме, но только 12% выразили готовность частично оплачивать аренду. Более того, большинство респондентов считают, что важным фактором при выборе партнера является наличие отдельного от родителей жилья. За этот фактор проголосовали 85% опрошенных.