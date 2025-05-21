Психолог объяснил, почему зрелые мужчины заглядываются на молодых женщин

Психолог Лунюшин объяснил, почему зрелые мужчины заглядываются на молодых женщин
Зачастую состоявшиеся мужчины хотят строить отношения с молодыми девушками, некоторые ради этого даже уходят из семьи. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин объяснил причины такого поведения.
По его словам, после 30 лет женщины част осознают, что становятся менее привлекательными для потенциальных партнеров. По этой же причине их спутники начинают засматриваться на более молодых дам.
— Вторая причина, особенно у состоятельных мужчин, которые добились в материальном плане многого, — это повышение самооценки. <...> Но сейчас в некоторых кругах молодые девушки этим пользуются, иногда манипулируют мужчинами в материальном плане и не только, — добавил психолог.
Кроме того, есть мужчины, которые хотят самореализоваться за счет секса. Как правило, всю жизнь они чувствуют себя половыми гигантами.
— Как ни крути, 40–50 лет — это не 20 лет. И если такие мужчины начинают вступать в отношения с молодыми девушками, то у них происходит декомпенсация, мужчина убеждены: «Я еще что-то могу, я еще ого-го, все еще интересен молодым», — объяснил Лунюшин.
Взрослые мужчины могут заводить отношения с юными избранницами из-за синдрома спасателя. Таким мужчинам жалко девушек, которые живут в неблагополучной семье, испытывают финансовые трудности, воспитывают без мужского плеча детей или даже занимаются проституцией. В такой ситуации мужчины начинают жить с молодыми из чувства жалости и желания спасти юную девушку.
Кроме того, есть мужчины, которые не принимают свой возраст, не принимают тот факт, что стареют. Поэтому, вступая в отношения с молодыми девушками, они полагают, что переносят свою старость, сообщает RuNews24.ru.
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