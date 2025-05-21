Психолог объяснил, почему зрелые мужчины заглядываются на молодых женщин

Зачастую состоявшиеся мужчины хотят строить отношения с молодыми девушками, некоторые ради этого даже уходят из семьи. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин объяснил причины такого поведения.

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По его словам, после 30 лет женщины част осознают, что становятся менее привлекательными для потенциальных партнеров. По этой же причине их спутники начинают засматриваться на более молодых дам.

— Вторая причина, особенно у состоятельных мужчин, которые добились в материальном плане многого, — это повышение самооценки. <...> Но сейчас в некоторых кругах молодые девушки этим пользуются, иногда манипулируют мужчинами в материальном плане и не только, — добавил психолог.

Кроме того, есть мужчины, которые хотят самореализоваться за счет секса. Как правило, всю жизнь они чувствуют себя половыми гигантами.

— Как ни крути, 40–50 лет — это не 20 лет. И если такие мужчины начинают вступать в отношения с молодыми девушками, то у них происходит декомпенсация, мужчина убеждены: «Я еще что-то могу, я еще ого-го, все еще интересен молодым», — объяснил Лунюшин.

Взрослые мужчины могут заводить отношения с юными избранницами из-за синдрома спасателя. Таким мужчинам жалко девушек, которые живут в неблагополучной семье, испытывают финансовые трудности, воспитывают без мужского плеча детей или даже занимаются проституцией. В такой ситуации мужчины начинают жить с молодыми из чувства жалости и желания спасти юную девушку.

Кроме того, есть мужчины, которые не принимают свой возраст, не принимают тот факт, что стареют. Поэтому, вступая в отношения с молодыми девушками, они полагают, что переносят свою старость, сообщает RuNews24.ru.

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