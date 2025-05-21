Как мужчины и женщины относятся к сексу по дружбе

Дейтинг-сервис VK Знакомства провел опрос и выяснил отношение россиян к дружбе с противоположным полом и сексу в таких отношениях. Всего в опросе приняли участие более 3 тысяч человек. Результаты оказались в распоряжении «Ленты.ру».

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Как оказалось, большинство мужчин — 61 процент — не верит в дружбу с женщинами. Дамы, наоборот, в большинстве своем считают, что это возможно, — в дружбу с мужчинами не верит лишь 41 процент опрошенных. Больше половины женщин — 51 процент — признались, что у них есть друзья-мужчины. Подруг же имеют лишь 37 процентов опрошенных мужчин. Треть респондентов — 32 процента — заявили, что против дружбы своего партнера с противоположным полом. Примечательно, что мужчины в этом вопросе оказались категоричнее женщин.

При этом 83 процента мужчин заявили о готовности пойти на свидание с подругой. Среди женщин на свидание с другом согласны только 55 процентов. Отмечается, что строить романтические отношения с кем-то из друзей больше других настроены молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Что касается интимной близости с друзьями, то к ней категорически не готовы 46 процентов женщин и 21 процент мужчин. Однако почти половина респондентов — 41 процент — признались, что имели в своей жизни подобный опыт. Из них 22 процента остались друзьями, для 13 процентов дружба на этом закончилась, и лишь у 6 процентов после этого начались романтические отношения.

Россияне также рассказали о плюсах и минусах дружбы с людьми противоположного пола. К первым относятся честное мнение «‎с другой стороны»‎, наличие надежного спутника на мероприятия и в путешествия и безопасный флирт. Минусами таких отношений респонденты считают риск возникновения романтических чувств у одного из друзей к другому и ревность со стороны друга.

Ранее были названы любимые места для свиданий россиян. Так, на первом месте у москвичей оказался Центр современного искусства «Винзавод». У жителей Северной столицы лидером стал остров Новая Голландия.