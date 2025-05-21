Психолог объяснила происхождение мемов с антропоморфными существами

Обеспокоенные родители замечают в речи подростков странные итальянизмы. А сами юные тиктокеры рассылают друг другу мемы с антропоморфными существами, которые сгенерировала нейросеть. Например, чашку капучино с ножками и в платье балерины. И взрослым было бы неплохо разбираться, кто есть кто.

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Как же понять новый сленг, откуда взялись новые герои и как реагировать на ситуацию, разбираемся с семейным психологом Светланой Качмар.

Итак, подобные персонажи Сети относятся к так называемым брейнрот-мемам ("brainrot"), что переводится как "разложение мозга". Он не несет никакой информации и ценности. У мемов такого типа две обязательные черты: комичное сочетание несовместимого (животное и техника или аксессуар) и озвучка в стиле brainrot.

Балерина Капучино

Начнем с Балерины Капучино. Это достаточно милый и приветливый персонаж в стиле "брейнрот", напоминающий чашку капучино с ножками и в платье балерины. Она замужем за Капучино Ассасино, наемным убийцей-стаканчиком.

Бомбардиро Крокодило

Бомбардиро Крокодило - жестокое и беспощадное смешение крокодила и боевого самолета. Таит в себе политический подтекст, так как является военным преступником и бомбардировщиком.

На картинках данный персонаж выглядит так: голова крокодила приставлена к носу самолета. Этому "некто" добавляют крылья, хвост и шасси. В итальянской озвучке упоминаются обстрелы Палестины, поэтому зачастую персонажа рисуют с привязанной бомбой.

Бомбомбини Гусини

Нейросетевой гусь с реактивными двигателями, помощник и соратник крокодила-бомбардировщика. Некоторые даже считают, что это брат Бомбардиро Крокодило. Но гусь умеет телепортироваться.

Триппи Троппи

Триппи Троппи - очень странное существо с туловищем рыбы или креветки и кошачьей мордой. В переводе его имя звучит как "Тройняшки слишком много".

Некоторые пользователи именуют его водным королем. Благодаря этому Триппи Троппи может свободно передвигаться в морях и океанах. И это делает его мощным союзником в водных сражениях. Питается водоплавающими организмами.

Лирили Ларила

Еще один итальянский брейнрот - гигантский кактус в сандалиях. Умеет управлять временем, ведь его сопровождает летающий будильник, заглядывает в будущее, защищает пустыню. В видео он часто устраивает драки с другими персонажами.

Тунг Тунг Тунг Сахур

Тунг Тунг Тунг Сахур - отрицательный герой из мира нейросетевых персонажей, происходит из Индонезии. Это деревянная палка с лицом и конечностями - руками и босыми ногами, которая держит в руках большую бейсбольную биту. Чем-то похож на злобного Буратино. Любит напоминать о необходимости приема пищи в предрассветные часы во время поста в Рамадан. Слово "сахур" обозначает такую еду.

Мем использует отрывок из песни "Tung Tung Tung Tung" индонезийской исламской поп-группы Sabyan Gambus, которую выпустили в 2023 году.

Мнение

При том, что внешность у перечисленных персонажей неказистая и многие из них творят недобрые дела, большой опасности во всех этих нейросетевых существах специалисты не видят.

Психолог Светлана Качмар считает, что подобные мемы слишком быстро возникают и уходят в небытие.