Психолог объяснила происхождение мемов с антропоморфными существами

Психолог Качмар объяснила происхождение мемов с антропоморфными существами
Обеспокоенные родители замечают в речи подростков странные итальянизмы. А сами юные тиктокеры рассылают друг другу мемы с антропоморфными существами, которые сгенерировала нейросеть. Например, чашку капучино с ножками и в платье балерины. И взрослым было бы неплохо разбираться, кто есть кто.
Как же понять новый сленг, откуда взялись новые герои и как реагировать на ситуацию, разбираемся с семейным психологом Светланой Качмар.
Итак, подобные персонажи Сети относятся к так называемым брейнрот-мемам ("brainrot"), что переводится как "разложение мозга". Он не несет никакой информации и ценности. У мемов такого типа две обязательные черты: комичное сочетание несовместимого (животное и техника или аксессуар) и озвучка в стиле brainrot.
Балерина Капучино
Начнем с Балерины Капучино. Это достаточно милый и приветливый персонаж в стиле "брейнрот", напоминающий чашку капучино с ножками и в платье балерины. Она замужем за Капучино Ассасино, наемным убийцей-стаканчиком.
Бомбардиро Крокодило
Бомбардиро Крокодило - жестокое и беспощадное смешение крокодила и боевого самолета. Таит в себе политический подтекст, так как является военным преступником и бомбардировщиком.
На картинках данный персонаж выглядит так: голова крокодила приставлена к носу самолета. Этому "некто" добавляют крылья, хвост и шасси. В итальянской озвучке упоминаются обстрелы Палестины, поэтому зачастую персонажа рисуют с привязанной бомбой.
Бомбомбини Гусини
Нейросетевой гусь с реактивными двигателями, помощник и соратник крокодила-бомбардировщика. Некоторые даже считают, что это брат Бомбардиро Крокодило. Но гусь умеет телепортироваться.
Триппи Троппи
Триппи Троппи - очень странное существо с туловищем рыбы или креветки и кошачьей мордой. В переводе его имя звучит как "Тройняшки слишком много".
Некоторые пользователи именуют его водным королем. Благодаря этому Триппи Троппи может свободно передвигаться в морях и океанах. И это делает его мощным союзником в водных сражениях. Питается водоплавающими организмами.
Лирили Ларила
Еще один итальянский брейнрот - гигантский кактус в сандалиях. Умеет управлять временем, ведь его сопровождает летающий будильник, заглядывает в будущее, защищает пустыню. В видео он часто устраивает драки с другими персонажами.
Тунг Тунг Тунг Сахур
Тунг Тунг Тунг Сахур - отрицательный герой из мира нейросетевых персонажей, происходит из Индонезии. Это деревянная палка с лицом и конечностями - руками и босыми ногами, которая держит в руках большую бейсбольную биту. Чем-то похож на злобного Буратино. Любит напоминать о необходимости приема пищи в предрассветные часы во время поста в Рамадан. Слово "сахур" обозначает такую еду.
Мем использует отрывок из песни "Tung Tung Tung Tung" индонезийской исламской поп-группы Sabyan Gambus, которую выпустили в 2023 году.
Мнение
При том, что внешность у перечисленных персонажей неказистая и многие из них творят недобрые дела, большой опасности во всех этих нейросетевых существах специалисты не видят.
Психолог Светлана Качмар считает, что подобные мемы слишком быстро возникают и уходят в небытие.
"Они схлынут быстрее, чем разговоры о квадроберах", - комментирует семейный психолог новое поветрие специально для "РГ". - В любое время молодежь и особенно школьники генерят всякие глупости. Это сейчас называется "брейнрот". В нашем детстве мы тоже произносили идиотские считалочки на выдуманном языке или рисовали картинки с рандомными героями. Просто так. То, что нынешние мемы сотворил ИИ, не делает их какими-то уникальными. ИИ - просто инструмент, как карандаш. У школьников вообще много времени уходит на генерацию всякого бесполезного контента. Им положено, это особенности развития. Чтобы хорошо научиться делать и особенно придумывать что-то полезное, надо много раз сделать и придумать всякую ерунду. Вот дети и придумывают".