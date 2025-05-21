Пять признаков, что вы слишком требовательны к себе

В современном мире с бесконечными to-do листами, марафонами эффективности и утренними страницами, написанными между двумя совещаниями, легко перепутать самодисциплину с самонаказанием. Стремление к развитию — похвально, но есть грань, после которой вы уже не идете к цели, а натурально загоняете себя. Как понять, что пора ослабить хватку? Вот пять признаков, что вы стали слишком строгими к себе — о них рассказала психолог Радмила Бакирова.

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Вы не позволяете себе просто отдыхать

Если даже в выходной вы ощущаете тревогу за «бесцельно потраченное» время, а лежание на диване вызывает чувство вины — это тревожный звоночек. Человек, который постоянно требует от себя продуктивности, в итоге теряет способность восстанавливаться. Отдых — это не лень, это базовая необходимость. И да, ничего не делать — это тоже формат восстановления.

Ошибки кажутся катастрофой

Когда любая оплошность — повод для самобичевания, вы живете в режиме перманентного внутреннего суда.

«Слишком требовательные к себе люди не умеют смотреть на ошибки как на опыт. Они видят в них доказательство собственной „недостаточности“. Но без права на ошибку невозможен рост. Даже у гениев были черновики, которые они переписали десятки раз», — объясняет эксперт.

Хвалить себя — стыдно

Если вы умеете видеть достижения других, но не свои, и искренний комплимент вызывает у вас неловкость — значит, ваша внутренняя планка задрана до потолка. Самооценка — не про гордыню, а про честное признание своей ценности. Научиться благодарить себя — не каприз, а психогигиена.

Вы сравниваете себя с идеалом, а не с собой прошлым

Никогда не достаточно: не такой уровень, не те результаты, не та скорость.

«Если вы оцениваете себя по идеальной версии (возможно, даже не своей), а не по реальному прогрессу, вы всегда будете в проигрыше. Сравнивайте себя с тем, кем были вчера. Только так можно увидеть настоящий путь», — утверждает психолог.

Вы не празднуете свои победы

Сделали — и сразу дальше. Новая цель, новая планка, выше, быстрее, усерднее. Радость от завершения дела едва успевает зафиксироваться, как вы уже снова в седле. А ведь празднование своих успехов — это способ закрепить мотивацию. Без него путь превращается в бесконечную гонку без финиша.

В общем, требовательность — хороший инструмент, если держать его в руках, а не позволять ему править вами. Иногда нужно отпустить вожжи и расслабиться. Умение быть к себе бережным — не слабость, а взрослая сила, можно быть успешным и при этом не мучить себя с завидной регулярностью.