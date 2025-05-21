Психолог рассказала о влиянии ИИ на самооценку

Когнитивно-поведенческий психолог семейной клиники Rehab Family Юлия Рязанова рассказала о воздействии нейросетей на самооценку человека.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что, например, виртуальный помощник в подборе косметики и макияжа может как помочь улучшить внешность и повысить уверенность в себе, так и привести к неадекватному восприятию собственной внешности из-за постоянного сравнения с идеализированными образами.

По словам специалиста, также подобные технологии могут создавать иллюзию необходимости конкретных продуктов для достижения желаемого внешнего вида, что провоцирует импульсивные покупки.

«Люди с подвижной психикой особенно уязвимы к таким воздействиям, а это приводит к накоплению ненужных товаров и чувству вины за потраченные деньги», — добавила психолог.

Ранее психолог, кандидат педагогических наук, доцент, директор Интернационального института практической психологии, соавтор учебников по психологии Павел Решетов рекомендовал для принятия правильного решения дать себе время на обдумывание и анализ.