У мужчин с алкогольной зависимостью почти в 9 случаях из 10 возникают серьезные сексуальные нарушения, которые усугубляют проблемы в браке и наносят вред всей семье. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Sex & Marital Therapy.

В опросе приняли участие 100 женатых мужчин с алкогольной зависимостью и 70 их супруг. Выяснилось, что 88 процентов пациентов сталкиваются с сексуальными проблемами: у 60 процентов была преждевременная эякуляция, а у 57 процентов — эректильная дисфункция. Половина мужчин жаловалась на серьезные трудности в браке, причем степень зависимости напрямую влияла на уровень удовлетворенности отношениями. Кроме того, 19 процентов участников страдали от других психических расстройств.

Особое внимание исследователи уделили рассказам жен. Женщины описывали разрушительные последствия алкоголизма: домашнее насилие, отсутствие сексуального контакта, стресс в семье и негативное влияние на детей. Многие чувствовали себя эмоционально истощенными, а их рассказы подчеркивали масштаб проблемы, выходящей далеко за пределы зависимости одного человека.

Авторы подчеркивают: алкоголизм — это не только медицинский, но и семейный кризис. Он нарушает эмоциональную, сексуальную и бытовую стабильность, создавая условия, при которых страдают все члены семьи.