Сепарация от родителей: что это и как перестать быть «вечным ребенком»

Эмоциональная зависимость от родителей может сохраняться даже у взрослых людей, мешать самостоятельности и зрелым отношениям. «ФедералПресс» рассказывает, почему важно пройти психологическую сепарацию и как перестать жить по детским сценариям. Своими наблюдениями поделилась лектор Общества «Знание», писатель Ленора Сеит-Османова.

Сепарация – это необходимый, но часто болезненный процесс, при котором человек переходит от детской зависимости к взрослой автономии. Несмотря на возраст, многие продолжают опираться на родительскую модель, подменяя фигуры родителей партнерами, друзьями, коллегами и даже собственными детьми.

Чаще всего незавершенная сепарация проявляется в типичных инфантильных моделях поведения:

«Сделайте за меня» – отказ брать на себя ответственность за бытовые, финансовые или эмоциональные вопросы;

– отказ брать на себя ответственность за бытовые, финансовые или эмоциональные вопросы; «Догадайтесь сами» – ожидание, что близкие прочтут мысли и предугадают желания;

– ожидание, что близкие прочтут мысли и предугадают желания; «Я не справлюсь» – избегание самостоятельных решений из-за страха провала;

– избегание самостоятельных решений из-за страха провала; «Тебе надо измениться» – перекладывание вины за личные неудачи на других.

Формируются такие установки, как правило, в детстве–под воздействием гиперопеки, подавления инициативы и игнорирования эмоциональных потребностей. Когда ребенку постоянно внушают, что он еще маленький, и без помощи не справится, он вырастает с ощущением, что самостоятельно жить невозможно.

В своей книге «Операция «Сепарация» Сеит-Османова выделяет четыре ключевых этапа, через которые проходит взросление личности.

Сепарация сердца. Многие взрослые продолжают ждать одобрения и любви от значимых людей, боятся вызвать недовольство. Они реагируют детскими способами – обижаются, замыкаются, устраивают истерики. Это признак незавершенной эмоциональной сепарации. Необходимо научиться жить взрослыми чувствами, не повторяя родительских реакций.

Многие взрослые продолжают ждать одобрения и любви от значимых людей, боятся вызвать недовольство. Они реагируют детскими способами – обижаются, замыкаются, устраивают истерики. Это признак незавершенной эмоциональной сепарации. Необходимо научиться жить взрослыми чувствами, не повторяя родительских реакций. Сепарация мозга. Речь идет о критическом мышлении. Мозг склонен цепляться за знакомые шаблоны, даже если они иррациональны. Родительские установки вроде «все мужчины– плохие» или «черная кошка – к несчастью» живут внутри, пока не подвергнуты анализу. Важно научиться отделять свои убеждения от навязанных.

Речь идет о критическом мышлении. Мозг склонен цепляться за знакомые шаблоны, даже если они иррациональны. Родительские установки вроде «все мужчины– плохие» или «черная кошка – к несчастью» живут внутри, пока не подвергнуты анализу. Важно научиться отделять свои убеждения от навязанных. Сепарация шкурки. Самостоятельная забота о себе–базовая часть взросления. Умение самостоятельно готовить, обеспечивать свой быт, зарабатывать – показатель зрелости. Если человек ждет, что ему привезут еду или помогут просто так, это инфантильность. Взрослые договариваются, а не требуют.

Самостоятельная забота о себе–базовая часть взросления. Умение самостоятельно готовить, обеспечивать свой быт, зарабатывать – показатель зрелости. Если человек ждет, что ему привезут еду или помогут просто так, это инфантильность. Взрослые договариваются, а не требуют. Сепарация души. Все, что человек впускает в свою жизнь –книги, фильмы, разговоры, идеи – формирует его внутренний мир. Взросление включает в себя и способность осознанно выбирать, чем наполнять душу. Это не отказ от прошлого, а свобода определять, что важно и ценно сейчас.

Сеит-Османова подчеркивает: сепарация – это не разрыв отношений с родителями, а переход на новый уровень взаимодействия. Да, это требует преодоления чувства вины и страха быть отвергнутым, но результат стоит усилий. Родители дают фундамент, но наступает момент, когда важно отпустить их руку и взять на себя ответственность за собственную жизнь. Только тогда человек становится настоящей опорой для себя и окружающих.