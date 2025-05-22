Стилист объяснил популярность мягких игрушек Лабубу

Приобретая фигурки в виде монстров, покупатель не знает, какой именно экземпляр ему достанется.

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Такой маркетинговый ход вынуждает искать уникальные единицы. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила историк моды Марина Герман.

«Почему их скупают все так активно? Конечно, это невероятный маркетинговый ход, потому что Лабубу — это сюрприз. То есть мы никогда не знаем, какую игрушку мы купим. Их всего около 12 фигурок, несколько из них очень редкие. То есть коллекционер, например, идёт приобретать Лабубу, он не знает, что в коробке. Он не понимает, есть ли у него уже в коллекции такая игрушка или он покупает новое. И, соответственно, люди скупают, попадают на те же самые игрушки в попытках найти уникальный экземпляр. И продажи взлетели до небес».

Известными игрушки Лабубу стали после того, как участница южнокорейской музыкальной группы Blackpink Лиса продемонстрировала свою коллекцию фигурок подписчикам TikTok.