Невролог объяснила, как человеческий запах помогает влюбиться

Люди не задумываются о связи мгновенной симпатии к человеку и часто все списывают на привлекательную внешность или харизму. Однако на самом деле запах потенциального партнера играет немалую роль в формировании чувства влюбленности, сообщила невролог Галина Чудинская.

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Мы редко осознаем это, но наше обоняние улавливает куда больше, чем кажется. Помимо привычных ароматов, мы бессознательно воспринимаем феромоны — химические сигналы, которые выделяет тело каждого человека. За их распознавание отвечает вомероназальный орган, или орган Якобсона, — крошечная структура в носовой полости, — объяснила врач.

Феромоны не имеют запаха в привычном понимании — человек ощущает их бессознательно. Они влияют на эмоции и могут провоцировать разные чувства. Феромоны «подсказывают», насколько генетически совместимы партнеры.

По словам Чудинской, это работает не всегда. Не все люди в полной мере могут различать чужие феромоны. Этому могут препятствовать искривленная носовая перегородка, хронический ринит или аллергия.

В результате человек может буквально «проходить мимо» своей судьбы, не уловив тот самый, единственный запах, — отметила невролог в беседе с РИАМО.

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